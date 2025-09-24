فليك يرفض المخاطرة بنجمه لامين يامال وهذا موعد ظهوره

- يرفض هانسي فليك، مدرب برشلونة، المخاطرة بنجمه لامين يامال بعد تعافيه من الإصابة، حيث يفضل منحه دقائق محدودة أمام ريال سوسيداد لضمان جاهزيته الكاملة لمواجهة باريس سان جيرمان في دوري الأبطال. - طلب فليك من الجهاز الطبي توضيح تفاصيل إصابة يامال، التي تعرض لها خلال لقاء ليفانتي، لضمان عدم تكرارها، خاصة مع أهمية اللاعب في تصفيات أوروبا المؤهلة لمونديال 2026. - يركز فليك على حماية يامال لضمان مشاركته في مواجهة باريس سان جيرمان، حيث يسعى برشلونة لتحقيق النقاط الثلاث في دوري الأبطال.

يرفض مدرب نادي برشلونة الإسباني، هانسي فليك، المخاطرة بنجمه لامين يامال (18 عاماً)، الذي تماثل للشفاء من الإصابة التي أبعدته خلال المواجهات الماضية عن الملاعب، بعدما خضع لعلاج طبيعي من قِبل الجهاز الطبي للفريق الكتالوني.

وذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، اليوم الأربعاء، أن هانسي فليك استطاع معرفة جميع الجوانب والمخاطر الطبية لإصابة نجمه لامين يامال، بعدما طلب من الجهاز الطبي وضعه في الصورة الكاملة، وإيضاح السبب الذي جعل صاحب الـ 18 عاماً يتعرض لإصابة على مستوى العانة، خلال لقاء ليفانتي، وكيف لعب أمام رايو فاليكانو، وسُمِح له بالذهاب إلى منتخب إسبانيا، لخوض مواجهتين في تصفيات أوروبا المؤهلة إلى مونديال 2026.

وتابعت أن فليك رفض بشكل قاطع الدفع بالموهبة لامين يامال خلال المواجهة ضد ريال أوفييدو، غداً الخميس، لكنه سيمنحه عدة دقائق أمام ريال سوسيداد، الأحد المقبل، ضمن منافسات الدوري الإسباني، حتى يكون جاهزاً بنسبة 100 بالمائة، للمواجهة التي تترقبها الجماهير الرياضية أمام الغريم باريس سان جيرمان في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وختمت الصحيفة بالإشارة إلى أن هانسي فليك مُصمم على عدم المخاطرة بنجمه لامين يامال، وفي حال شعوره بأن الإصابة من الممكن أن تعاوده، فإنه لن يدفع به خلال المواجهة ضد ريال سوسيداد، لأن هدف المدرب الألماني هو الاعتماد على صاحب الـ18 عاماً، خلال المواجهة أمام باريس سان جيرمان، ومحاولة خطف النقاط الثلاث، في رحلة "البلاوغرانا" هذا الموسم بدوري الأبطال، رغم صعوبة المهمة أمام بطل النسخة الماضية.