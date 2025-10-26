- خسر برشلونة أمام ريال مدريد 2-1 في "الكلاسيكو" بملعب سانتياغو برنابيو، حيث لم يظهر لامين يامال بمستواه المعهود، مما أثر سلباً على أداء الفريق. - ارتكب المدرب هانسي فليك أخطاء تكتيكية، منها وضع ماركوس راشفورد في الجهة اليسرى وعدم إشراك رونالد أراوخو منذ البداية، مما أضعف الدفاع الكتالوني. - اعتمد فليك بشكل مفرط على مصيدة التسلل، مما استغله ريال مدريد بذكاء لتسجيل هدف مبكر، وساهمت خطة تشابي ألونسو في فوزهم بالمباراة.

لم ينجح مدرب نادي برشلونة الإسباني الألماني هانسي فليك (60 عاماً) في مواصلة هيمنته أمام الغريم التاريخي ريال مدريد في "الكلاسيكو"، بعدما تجرع مرارة الهزيمة بهدفين مقابل هدف، اليوم الأحد، في المواجهة التي أُقيمت على ملعب سانتياغو برنابيو ضمن منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم.

فليك والأخطاء الخمسة

وارتكب هانسي فليك خمسة أخطاء ليلة خسارة برشلونة أمام غريمه التاريخي ريال مدريد في "الكلاسيكو"، أولها عدم قدرته على ضبط نجمه لامين يامال، الذي أشعل كل شيء قبل صافرة البداية، بعدما لمّح بشكل علني إلى أن الفريق الملكي "يسرق ويشتكي"، في إشارة واضحة إلى منحهم ركلات الجزاء والمحاباة، خاصة من قِبل الحُكام في المواجهات، الأمر الذي شكّل ضغطاً على جميع لاعبي الفريق الكتالوني.

ولم يظهر لامين يامال بشكل جيد في المواجهة، بعدما نجح لاعبو ريال مدريد في فرض الرقابة عليه، وظهر بعيداً عن مستواه، بالإضافة إلى أنه شكّل عبئاً على لاعبي الفريق الكتالوني الذين ظهروا في كثير من الأحيان كأنهم يلعبون بعشرة أفراد فقط، لأن موهبة برشلونة لم يكن في يومه، وفشل في إظهار ما فعله أمام الغريم التاريخي في الموسم الماضي، الأمر الذي حسم الأمور لكتيبة المدرب تشابي ألونسو.

وأما الخطأ الثاني الذي وقع فيه المدرب هانسي فليك، فهو جعل الإنكليزي ماركوس راشفورد يلعب على الجهة اليسرى التي نجح فالفيردي في غلقها أمامه، وجعله يعاني كثيراً، ولم يستطع راشفورد الدخول بين قلبي دفاع ريال مدريد، أو يقوم بإطلاق تسديداته القوية، التي كانت دائما تعطي الحلول لنادي برشلونة في مواجهات الموسم الحالي، سواء في الدوري الإسباني أو دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، خاصة أنه يفضل اللعب رأسَ حربة صريحاً.

كما وقع هانسي فليك في الخطأ الثالث، وهو عدم اعتماده على المدافع رونالد أراوخو منذ بداية "الكلاسيكو"، لأن قائد برشلونة يعطي الحلول دائماً في قلب الدفاع، وبديله إريك غارسيا سبب عبئاً كبيراً، بعدما نجح المهاجم الفرنسي كيليان مبابي في التفوق في المعارك الثنائية، وشكل كابوساً رفقة الإنكليزي جود بيلنغهام على مدافي الفريق الكتالوني الذين عانوا طوال اللقاء من الضغط العالي.

ودفع ريال مدريد مدرب البرسا هانسي فليك إلى ارتكاب الخطأ الرابع، وهو إصراره على اعتماده طريقة اللعب (4-3-3)، مع النقص العددي للفريق الكتالوني بسبب الإصابات الكثيرة التي ضربت نجوم برشلونة هذا الموسم، وكان على المدير الفني اللجوء إلى خيارات أخرى، مثل طريقة لعب (4-4-2) أو (4-5-1)، حتى لا يعطي المساحات لنجوم ريال مدريد في خط الوسط، ويعزز الدور الدفاعي.

ونختم مع الخطأ الخامس والأخير الذي لم ينجح فليك في التعامل معه بطريقة جيدة، وهو عدم تغيير قناعته بأن اللجوء إلى مصيدة التسلل بشكل دائم أمام ريال مدريد سينعكس عليه سلباً، رغم أن تقنية الفيديو المساعد "فار" تدخلت في أكثر من مناسبة، وألغت أهدافاً للفريق الملكي، إذ ظهر جلياً وواضحاً أن المدير الفني تشابي ألونسو درس نقاط قوة وضعف هذه الخطة، وقام بتعليم نجومه كيف تُخترق، وهو ما شاهده الجميع في هدف كيليان مبابي بالدقيقة الـ22 من عمر مواجهة "الكلاسيكو"، التي انتهت لصالح الريال بهدفين مقابل هدف.