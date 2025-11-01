فليك يدافع عن لامين يامال: مهمتي حمايته دائماً

- دافع المدرب هانسي فليك عن لامين يامال، موضحاً أنه رغم الانتقادات والإصابة، فإن اللاعب الشاب يتحسن ويحتاج إلى الحماية والدعم المستمرين. - يامال، الذي يعاني من إصابة في منطقة العانة، غاب عن مباريات مهمة، مما أثار قلق الجماهير حول مستقبله، خاصة بعد تجربة أنسو فاتي مع الإصابات. - فليك يطالب بعدم التركيز على تصريحات يامال قبل الكلاسيكو، مشدداً على ضرورة منحه الوقت للنضوج في مسيرته الاحترافية.

دافع مدرب نادي برشلونة الإسباني الألماني هانسي فليك (60 عاماً) عن الموهبة الشابة لامين يامال (18 عاماً) الذي تعرّض لانتقادات حادة، بسبب التصريحات والتصرفات التي حدثت قبل وبعد انتهاء مواجهة الكلاسيكو التي خسرها الفريق الكتالوني أمام غريمه التاريخي ريال مدريد بهدفين مقابل هدف، الأحد الماضي، ضمن منافسات الليغا.

وقال فليك في مؤتمر صحافي نقلته صحيفة ماركا الإسبانية اليوم السبت: "في كل مرة أُسأل عن لامين يامال، والإصابة التي يعانيها، أو التصريحات التي أطلقها قبل مواجهة الكلاسيكو. حسناً إنه بخير وتحدثت معه، ويشعر ببعض الانزعاج بسبب إصابته، لكنه يتحسن بشكل جيد، وعلى الجميع معرفة أنه ما زال صغيراً في السن، ومهمتي العمل على حمايته دائماً، وسأقوم بدعمه في كل مرة".

وذكرت الصحيفة أن تصريحات فليك تأتي في سياق الدفاع عن لامين يامال، الذي يعيش أسوأ فترات مسيرته الاحترافية، بعدما تعرّض لإصابة في منطقة العانة في الموسم الحالي، وغاب عن عدد كبير من المواجهات المهمة للفريق الكتالوني، سواء في الدوري الإسباني أو دوري أبطال أوروبا، الأمر الذي أثار مخاوف الجماهير ووسائل الإعلام التي تريد معرفة ما إذا كان صاحب الـ18 عاماً سيتأثر بهذا النوع من الإصابات، ويجد نفسه يسير على خُطى مواطنه زميله السابق أنسو فاتي، الذي عاش كابوساً مع بطل الليغا بسبب عدم قدرته على الشفاء من الإصابات.

وختمت الصحيفة بالإشارة إلى أنّ فليك يعمل حالياً على حماية لامين يامال من الضغوط الكبيرة التي شنتها الجماهير وبعض نجوم ريال مدريد ضده، بسبب التصريحات التي أطلقها قبل مواجهة الكلاسيكو، لأن المدرب الألماني طالب الجميع بضرورة عدم التركيز على كلام صاحب الـ18 عاماً، لأنه ما زال في بداية مسيرته الاحترافية وصغيراً في السن، وعليهم منحه بعض الوقت حتى ينضج.