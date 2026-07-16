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فليك يحلم بنجم إسبانيا المونديالي.. وهذا موقف برشلونة

ميركاتو
برشلونة

العربي الجديد

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العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
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16 يوليو 2026   |  آخر تحديث: 08:57 (توقيت القدس)
فليك خلال تدريبات نادي برشلونة، 22 مايو 2026 (خافيير بوريغو/Getty)
فليك خلال تدريبات نادي برشلونة، 22 مايو 2026 (خافيير بوريغو/ Getty)
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- يسعى المدرب هانسي فليك لتحقيق حلمه بضم بيدرو بورو، نجم منتخب إسبانيا، الذي تألق في كأس العالم 2026، لدعم الموهبة لامين يامال في برشلونة.
- يواجه برشلونة عقبات مالية كبيرة تحول دون إتمام صفقة بورو، حيث يمتلك عقداً مع توتنهام حتى 2031 بشرط جزائي يبلغ 80 مليون يورو، وهو مبلغ يتجاوز إمكانيات النادي.
- تعي إدارة برشلونة بقيادة خوان لابورتا صعوبة تحقيق هذا الحلم بسبب القيود المالية، وتعمل على إدارة الميزانية بحذر لتلبية احتياجات الفريق التكتيكية الملحة.

وجه المدرب الألماني، هانسي فليك (61 عاماً) طلباً مباشراً إلى إدارة نادي برشلونة، من أجل العمل على تحقيق حُلمه، وهو ضم نجم منتخب إسبانيا، بيدرو بورو، الذي خطف الأنظار إليه بقوة، خلال بطولة كأس العالم 2026، بعدما قاد "لاروخا" إلى نهائي المونديال.

وذكرت صحيفة سبورت الإسبانية، أمس الأربعاء، أن هانسي فليك عثر على النجم، الذي يستطيع تقديم المساعدة للموهبة لامين يامال، بعدما راقب ما يفعله بيدرو بورو في مركز الظهير الأيمن خلال بطولة كأس العالم 2026، التي وصل فيها لاعبو "لاروخا" إلى المواجهة النهائية.

لكن حُلم هانسي فليك يصطدم بواقع برشلونة المالي، الذي لا يمكنه حسم صفقة بيدرو بورو، الذي يمتلك عقداً حتى شهر يونيو/ حزيران 2031 مع توتنهام، بالإضافة إلى أن الشرط الجزائي في عقد الظهير الأيمن يقدر بنحو 80 مليون يورو، وهو مبلغ يفوق قدرة الفريق الكتالوني المالية، الذي يُعطي الأولوية لتوجيه موارده المالية المحدودة لتعزيز مراكز رئيسية أخرى في الدفاع والهجوم.

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وتعلم إدارة نادي برشلونة بقيادة الرئيس خوان لابورتا، أن تحقيق حُلم المدرب هانسي فليك أمر غير ممكن أيضاً بسبب القيود المحاسبية، التي ترفضها الضوابط المالية لرابطة الدوري الإسباني لكرة القدم، حيث يتعين على اللجنة الرياضية في الفريق الكتالوني، التي يشرف عليها ديكو، العمل على إدارة كل بند من بنود الميزانية بحذر شديد، مع إدراكها لوجود نقاط ضعف تكتيكية أخرى ملحة في كتيبة المدير الفني الألماني، التي تتطلب دعماً مالياً فورياً، قبل التوجه نحو حسم صفقات بمبالغ قياسية.

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