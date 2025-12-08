فليك يتفادى أزمة مع المهاجم ليفاندوفسكي

- تفادى هانسي فليك أزمة مع ليفاندوفسكي بعدم إشراكه في مباراة برشلونة ضد ريال بيتيس، حيث تقبل البولندي القرار بابتسامة وتبادل النكات مع المدرب، مما أظهر تناغماً ممتازاً بينهما. - تألق فيران توريس بتسجيله "هاتريك" في المباراة، مما عزز مكانته في الفريق ودعم برشلونة في صدارة ترتيب "الليغا"، بينما لم يكن ليفاندوفسكي موفقاً في بعض المباريات السابقة. - علاقة فليك القوية مع ليفاندوفسكي تعود لفترة تدريبهما في بايرن ميونخ، لكن الإصابات أثرت على مشاركة البولندي هذا الموسم، مما أتاح لتوريس فرصة التألق.

تفادى مدرب نادي برشلونة الإسباني، الألماني هانسي فليك (60 عاماً)، أزمة مع المهاجم البولندي، روبيرت ليفاندوفسكي (37 عاماً)، الذي لم يُشارك في المباراة التي شهدت انتصار النادي الكتالوني على ريال بيتيس في الدوري الإسباني، مساء السبت الماضي، بنتيجة (5ـ3)، إذ لازم البولندي دكة الاحتياط مع تألق معوّضه، الإسباني فيران توريس، الذي سجل "هاتريك"، ليدعم برشلونة مركزه في طليعة ترتيب "الليغا".

وأكدت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، أمس الأحد، أن فليك اقترب من ليفاندوفسكي، وربت على بطنه، وأبلغه أنه لن يلعب، وهو قرار تقبله البولندي بابتسامة، كما تبادلا النكات حول الوضع، وأظهرا تناغماً ممتازاً على مقاعد البدلاء في لا كارتوخا، حسب ما ذكرته الصحيفة المقربة من النادي الكتالوني، ذلك أن البولندي كان يستعد للمشاركة في المباراة ولكن فليك غيّر قراره في الدقائق الأخيرة بعد إصابة إيريك غارسيا، وبالتالي لم يمنح الفرصة إلى الهداف البولندي الذي تقبل الموقف بعد أن فسّر المدرب الألماني القرار، بما أنه كان في حاجة إلى الدفع بلاعب له مواصفات دفاعية.

ويرتبط فليك بعلاقة قوية بالمهاجم ليفاندوفسكي بعد أن دربه سابقاً في فريق بايرن ميونخ الألماني، وقد اعتمد عليه باستمرار في الموسم الماضي، ولكن الوضع اختلف في الموسم الحالي، بما أن الإصابات التي طاولت البولندي جعلته يغيب عن عددٍ مهم من المباريات، واستغل توريس الموقف من أجل تحسين موقفه في الفريق، وبات لاعباً مؤثراً بفضل الأهداف التي سجلها ومنحت الفريق أفضلية، كما أن البولندي لم يكن موفقاً في بعض المباريات، إذ أضاع فرصاً سهلة وآخرها ركلة جزاء أمام أتلتيكو مدريد منذ أيام قليلة.