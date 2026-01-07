فليك يؤكد صفقة كانسيلو واقتراب حسمها

- أكد مدرب برشلونة، هانسي فليك، اقتراب إتمام صفقة جواو كانسيلو، مشيرًا إلى توافق اللاعب مع النادي على العودة حتى نهاية الموسم، مما يعزز الخيارات الدفاعية للفريق بفضل مرونته التكتيكية. - أوضح فليك أن كانسيلو يمثل إضافة قوية، خاصة مع عودة المدافع رونالد أراوخو، وأنه يمكنه اللعب على الجانبين، مما يمنح الفريق مرونة تكتيكية كبيرة، معتبراً الصفقة انتقالاً ممتازاً لمدة ستة أشهر. - تسعى إدارة برشلونة لاستغلال فترة الانتقالات الشتوية لتقوية الفريق، وسط تحديات مالية، حيث يُعتبر كانسيلو إضافة نوعية بفضل سرعته وقدرته على تقديم العرضيات والتغطية الدفاعية.

أكد مدرب فريق برشلونة، هانسي فليك (60 عاماً) أنّ صفقة جواو كانسيلو (31 عاماً) تقترب من إتمامها، كما أشار إلى أنّ النادي الكتالوني يضع اللمسات الأخيرة عليها. ورغم أن التفاصيل لم تُحسم بعد رسمياً، فإن تصريحات المدرب الألماني أكدت وجود توافق بين اللاعب وبرشلونة على عودة الظهير البرتغالي حتى نهاية الموسم.

وأوضح فليك، في المؤتمر الصحافي الذي عقده الثلاثاء، ونقله موقع فوت ميركاتو الفرنسي، أن العودة المحتملة لكانسيلو تمثّل إضافة قوية للفريق، خاصة بعد عودة المدافع رونالد أراوخو، مما يمنح المدرب خيارات دفاعية أوسع. وأوضح المدرب أن كانسيلو بإمكانه اللعب على الجانبين، ما يمنح الفريق مرونة تكتيكية كبيرة في المباريات القادمة.

وأشار فليك إلى أن النادي كان يدرس إمكانية التعاقد مع مدافع مركزي، لكن وجود كانسيلو على مقاعد البدلاء لفترة قصيرة سيكون حلاً مثالياً لتعزيز الدفاع، مضيفاً: "هذا انتقالٌ ممتاز لمدّة ستة أشهر، وسيمنحنا المزيد من الخيارات، وهو خيار منطقي مع لاعب على مستوى عالٍ".

وأعلنت التقارير الإعلامية أن الاتفاق بين برشلونة والهلال السعودي لإعارة اللاعب تم بشكل مبدئي، وأن الجانب المالي مرتبط ببعض التفاصيل النهائية قبل توقيع العقد رسمياً. واعتبرت المصادر أن رغبة اللاعب في العودة إلى برشلونة كانت عاملاً مهماً لتسهيل المفاوضات.

وأكدت وسائل الإعلام الإسبانية أن إدارة برشلونة تسعى لاستغلال فترة الانتقالات الشتوية لتقوية الفريق، خاصة في ظلّ التحدّيات المالية التي يواجهها النادي منذ عدة مواسم. ويُمثّل كانسيلو إضافة نوعية للفريق، إذ يمتاز بالسرعة والقدرة على تقديم العرضيات والتغطية الدفاعية، ما يجعله خياراً مثالياً للمباريات الحاسمة في الدوري ودوري أبطال أوروبا.

وشدّد فليك على أنّ حسم الصفقة يعتمد على التفاصيل النهائية، لكنّه عبّر عن سعادته بالنتائج الحالية للمفاوضات، إذ أكد أنّ اللاعب سيكون إضافة قوية، في حال تمت عودته رسمياً. ومن المتوقع أن يُعلن النادي عن الصفقة خلال الأيام القليلة المقبلة، ليبدأ كانسيلو مشواره الجديد مع برشلونة في مواجهة التحديات التي تنتظر الفريق.

واختتم فليك حديثه بالإشارة إلى أن كلّ خطوة في سوق الانتقالات الشتوية مدروسة بعناية، وأنّ صفقة كانسيلو تمثّل نموذجاً للانتقال الذكي في ظل الإمكانات المتاحة، وذكّر أنّ النادي يسعى دوماً لتعزيز صفوفه بلا مخاطر مالية كبيرة.