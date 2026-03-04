اقترب نادي برشلونة بقيادة المدرب هانسي فليك (61 عاماً)، من تحقيق ريمونتادا تاريخية جديدة، عندما انتصر على أتلتيكو مدريد، مساء الثلاثاء، في إياب نصف نهائي كأس إسبانيا بنتيجة (3ـ0) على ملعبه كامب نو. وفشل النادي الكتالوني في تعويض خسارته ذهاباً (0ـ4)، رغم أنّه قدّم مستويات رائعة، في واحدة من أفضل مبارياته في الموسم الحالي، لينجح فريق المدرب دييغو سيميوني، في التأهل إلى النهائي على حساب حامل اللقب.

وفرض نادي برشلونة إيقاعاً قوياً على منافسه منذ دقائق المباراة الأولى، بحثاً عن الهدف الأول الذي يُسهل مهمته. ونجح فعلياً في المُهمة مُنهياً شوط المباراة الأولى متقدماً (2ـ0)، بعد تألق مارك بيرنال الذي افتتح النتيجة وسجل رافينيا الهدف الثاني من ركلة جزاء. ورفع برشلونة إيقاعه في الفترة الثانية، وصنع عدداً كبيراً من الفرص ولكنّه سجل هدفاً وحيداً عندما عاد بيرنال لهز شباك الحارس الأرجنتيني خوان موسو.

ولم يكن النادي الكتالوني محظوظاً، ذلك أن الحارس خوان موسو، كان متألقاً بتصديات متكررة، رغم أن شباكه اهتزت في ثلاث مناسبات. وقد لعب نادي العاصمة مُدافعاً، وكسب التحدي الأهم بعدم قبول الهدف الرابع. كما دفع برشلونة في النهاية ثمن الأخطاء الدفاعية التي ارتكبها ذهاباً، عندما قبل أربعة أهداف جعلت المهمة صعبة للغاية، ورغم ذلك فإنه كان قريباً من إنجاز تاريخي جديد.

وواجه المدرب الألماني، هانسي فليك، كابوساً ثانياً في نصف النهائي مع النادي الكتالوني، فقد تلقى في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا من العام الماضي، نكسة قويّة أمام نادي إنتر ميلان الإيطالي. وكان قريباً من التأهل ولكن هدفاً في الوقت القاتل من المدافع فرانشيسكو أتشيربي (3ـ3)، قاد الفريقان إلى الحصص الإضافية قبل أن يحرز الفريق الإيطالي هدفاً حاسماً (4ـ3)، منحه بطاقة التأهل رغم أن برشلونة كان الأفضل في مجموع المواجهتين، بما أنه في لقاء الذهاب كان متأخراً في النتيجة (0ـ2) ولكنه عاد من بعيد وحصد تعادلاً، مودعاً المسابقة بطريقة درامية.

كما أن وداع كأس إسبانيا هذه المرة، كان بطريقة قاسية، فقد سجل الفريق ثلاثة أهداف، وتوفرت له العديد من الفرص من أجل معادلة النتيجة بين الذهاب والإياب، ولكنه في النهاية فشل في المهمة، كما أن الحظ عانده بعدما خسر لاعبين بداعي الإصابة، ومن ثم اضطرّ إلى القيام بتغييرات دفاعية، وحدت من هامش التعديلات الهجومية، ليفقد فريقه اللقب بعد أن استحق تحية جماهيره في نهاية المواجهة.