فليك ملك النهائيات... سجل مثالي يتعزز بحصد السوبر الإسباني

- هانسي فليك، المدير الفني الألماني، يواصل هيمنته في النهائيات بعد قيادة برشلونة للفوز بكأس السوبر الإسباني على ريال مدريد بنتيجة 3-2، ليحافظ على سجله المثالي في النهائيات دون خسارة. - بدأت علاقة فليك مع النهائيات في يوليو 2020، حيث قاد بايرن ميونخ للفوز بكأس ألمانيا ودوري الأبطال، ثم أضاف ألقاب السوبر الأوروبي والألماني وكأس العالم للأندية. - برشلونة يتصدر قائمة الأندية الأكثر تتويجاً بكأس السوبر الإسباني بـ16 لقباً، يليه ريال مدريد بـ13 لقباً.

نجح المدير الفني الألماني هانسي فليك (60 عاماً)، في حسم نهائي جديد خلال مسيرته بعالم التدريب، بعدما قاد ناديه برشلونة لنيل لقب كأس السوبر الإسباني لكرة القدم، إثر الانتصار على ريال مدريد 3-2، مساء أمس الأحد.

هذه الهيمنة في النهائيات ليست جديدة بالنسبة للمدرب الألماني، على الأقل منذ أن بدأ مسيرته مدرباً أول، فالمدير الفني الألماني يمتلك سجلاً استثنائياً في المباريات النهائية، إذ خاض ثماني مباريات نهائية في مسيرته التدريبية، من دون أن يتعرّض لأيّ خسارة، آخرها في السوبر الإسباني. وبحسب تقرير لموقع بارسا يونيفرسال الإسباني، فقد بدأت علاقة فليك الخاصة مع النهائيات في يوليو/ تموز 2020، عندما قاد بايرن ميونخ للفوز بكأس ألمانيا على حساب باير ليفركوزن بنتيجة 4-2. وبعد أكثر من شهر بقليل، وإثر الانتصار التاريخي على برشلونة بنتيجة 8-2 في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، توّج فليك بلقب دوري الأبطال عقب فوزه على باريس سان جيرمان الفرنسي بهدف من دون رد في المباراة النهائية.

وواصل فليك بعدها حصد الألقاب، إذ أضاف إلى خزائنه لقب كأس السوبر الأوروبي على حساب إشبيلية الإسباني، وكأس السوبر الألماني أمام بوروسيا دورتموند الألماني، وكأس العالم للأندية بعد الفوز على تيغريس المكسيكي، وذلك بين عامي 2020 وبداية 2021. ومنذ وصوله إلى النادي الكتالوني، حافظ فليك على سجله المثالي في النهائيات، حيث جاء أول تتويج له مع برشلونة أمام ريال مدريد نفسه بنتيجة 5-2، في نهائي السوبر الإسباني الموسم الماضي. ولم يكتفِ بذلك، بل عاد في 26 إبريل/نيسان 2025 ليحقق لقبه الثاني مع الفريق الكتالوني بعدما قاده للفوز على ريال مدريد بنتيجة 3-2 بعد التمديد في نهائي كأس ملك إسبانيا، ومن بعدها السوبر الإسباني في السعودية. ويتصدر برشلونة قائمة الأندية الأكثر تتويجاً بلقب كأس السوبر الإسباني بـ16 لقباً، يليه ريال مدريد في المركز الثاني برصيد 13 لقباً، ثم أثليتك بلباو وديبورتيفو لا كورونيا بثلاثة ألقاب لكلّ منهما، فيما توج أتلتيكو مدريد بلقبين.