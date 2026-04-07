فليك مدافعاً عن يامال بعد الأزمة الأخيرة.. لاعب عظيم وسأواصل حمايته

- دافع مدرب برشلونة، هانسي فليك، عن لامين يامال بعد غضبه في مباراة أتلتيكو مدريد، مؤكداً دعمه الكامل له رغم الجدل حول تصرفاته. - أشار فليك إلى أن يامال، الذي سجل 21 هدفاً وصنع 16 في 41 مباراة، لاعب مذهل رغم صغر سنه، ويحتاج إلى الدعم لتجاوز الأخطاء الطبيعية في هذا العمر. - اشتكى يامال من انتقادات مدرب الحراس، خوسيه رامون دي لا فوينتي، لكن فليك نجح في تهدئة الأوضاع وتجاوز الخلاف.

دافع مدرب نادي برشلونة الإسباني، هانسي فليك (61 عاماً)، عن النجم لامين يامال (18 عاماً)، وذلك بعد الأزمة الأخيرة، حيث ظهر "موهبة كرة القدم العالمية" غاضباً إثر نهاية المباراة التي جمعت النادي الكتالوني بأتلتيكو مدريد في منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم. وقد حاول المدرب الحديث مع لاعبه ولكن يامال اتجه مباشرة إلى حجرات الملابس، ما أثار جدلاً واسعاً حول أسباب غضبه الشديد.

وحاول المدرب الألماني التقليل من شأن الحادثة، مُقدماً دعماً كاملاً للاعب الذي سجل 21 هدفاً وصنع 16 هدفاً في 41 مباراة هذا الموسم في جميع المسابقات. ونقل موقع أر.أم.سي الفرنسي، اليوم الثلاثاء، تصريحات فليك خلال مؤتمر صحافي قبل المباراة التي ستجمع فريقه بأتلتيكو مدريد، وهذه المرة في دوري أبطال أوروبا مساء الأربعاء، حيث قال: " لامين يامال يبلغ من العمر 18 عاماً، وبالنسبة لي، هو لاعب مذهل. أحياناً، عندما نُعيد مشاهدة المباراة، نُدرك مدى روعة ما يقدمه. في المواجهات الفردية، وفي كل شيء، هو رائع، لكنه لم يتجاوز الثامنة عشرة من عمره. بالطبع يغضب أحياناً عندما أستبدله أو عندما يكون هناك موقف يراوغ فيه عدة لاعبين، دون أن يُنهي الهجوم بأفضل طريقة. أحياناً يكون ذلك لأنه لم يسجل هدفاً، إنه شعور عاطفي، وهذا طبيعي. سندعمه دائماً". وأضاف مدرب برشلونة: "إنه لاعب رائع، يسير على الطريق الصحيح، وسنساعده على التطور. الجميع يتابعه لأنه لاعب عظيم. في هذا العمر، يرتكب أخطاءً، وقد طمأنته بأنني سأحميه دائماً. على أرض الملعب، هو لاعب عظيم، وسيكون بلا شك الأفضل في العالم مستقبلاً".

وبحسب صحيفة موندو ديبورتيفو الإسباني، اشتكى اللاعب الدولي الإسباني (25 مباراة دولية، 6 أهداف) من سلوك مدرب حراس المرمى في برشلونة، خوسيه رامون دي لا فوينتي. وذكرت التقارير أن دي لا فوينتي انتقد لامين يامال بشدة، لتسديدة إذ كان بإمكانه تمرير الكرة لزملائه في الشوط الثاني. ويبدو أن اللاعب الشاب لم يتقبل هذه التوبيخات على الإطلاق، وغادر الميدان غاضباً، غير أن المدرب الألماني نجح في إنهاء الأزمة وتجاوز الخلاف.