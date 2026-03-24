فليك طلب بقاء كانسيلو مع نادي برشلونة بشرط واحد

طلب مدرب نادي برشلونة الإسباني، هانسي فليك (61 سنة)، المحافظة على الظهير البرتغالي جواو كانسيلو، في الموسم المقبل، وذلك بشرط واحد كشفت عنه صحيفة سبورت الإسبانية، خصوصاً بعد المستوى المُميز الذي قدمه اللاعب مع النادي الكتالوني هذا الموسم.

ورغم أن جواو كانسيلو وصل من نادي الهلال إلى نادي برشلونة في ميركاتو الشتاء عام 2026، على سبيل الإعارة، فإن النادي الكتالوني يسعى للتعاقد معه بشكل دائم في الصيف، وحصل على الموافقة الرسمية من المدرب الألماني، هانسي فليك، الذي بدا أنه مُعجب كثيراً بمستوى الظهير الأيسر البرتغالي، خصوصاً بعد أن منحه فرصاً كثيرة في منافسات الدوري والكأس ودوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

ولكن وفقاً للتفاصيل التي نشرتها صحيفة سبورت الإسبانية، أمس الاثنين، فإن الشرط الوحيد الذي وضعه هانسي فليك للتعاقد رسمياً مع كانسيلو في الصيف هو أن يكون مجاناً من دون أي تكلفة إضافية على خزينة النادي الكتالوني، وبالتالي على الظهير البرتغالي إنهاء عقده مع نادي الهلال السعودي، من أجل توقيع عقد رسمي مع بطل الدوري الإسباني في الموسم المقبل.

وبحسب المعلومات، فإن المدرب الألماني يريد إنهاء ملف كانسيلو الذي يُفيد تشكيلته كثيراً بأقل التكاليف الممكنة، والأفضل أن يكون مجاناً، وذلك من أجل محاولة استثمار الأموال التي سيُوفرها النادي الكتالوني لميركاتو الصيف في صفقات قوية يحتاجها الفريق، وخصوصاً في خط الدفاع وخط الهجوم، ولهذا السبب يُصرّ فليك على عدم تضييع مبالغ مالية في صفقة كانسيلو فقط.