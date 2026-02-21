فلويد مايويذر جونيور يُفاجئ جماهير الملاكمة بقرار كبير

- فاجأ فلويد مايويذر جونيور عالم الملاكمة بإعلانه العودة من الاعتزال بعد نزال استعراضي مع مايك تايسون في ربيع 2026، حيث يخطط لخوض نزال احترافي في الصيف التالي. - مايويذر، الذي اعتزل في 2017 بسجل مثالي من 50 انتصارًا، يهدف لتحطيم أرقام قياسية جديدة في الملاكمة، مؤكدًا أن فعالياته ستجذب جمهورًا عالميًا وتحقق إيرادات ضخمة. - سيطر مايويذر على فئة الوزن المتوسط-الخفيف لأكثر من عقد، وحقق أرباحًا ضخمة، حيث صُنف كأعلى الرياضيين دخلًا في العالم عام 2015.

فاجأ الملاكم الأميركي، فلويد مايويذر جونيور (48 سنة)، مشجعي هذه الرياضة بقرار كبير غير مُتوقع، عندما أكد أنه ينوي إنهاء اعتزاله والعودة إلى حلبة الملاكمة من جديد مباشرةً بعد النزال الاستعراضي المُنتظر أمام مواطنه مايك تايسون ربيع عام 2026.

وكان مايويذر جونيور، البطل العالمي السابق في عدة أوزان، قد اعتزل الملاكمة عام 2017 بسجل خالٍ من الخسارات في 50 نزالاً متتالياً، ولكنه خاض منذ ذلك الحين عدداً من المواجهات الاستعراضية. وذكر مايويذر جونيور في بيان نشرته وكالة فرانس برس، اليوم السبت: "لا يزال لدي ما يلزم لتحطيم المزيد من الأرقام القياسية في رياضة الملاكمة. من حدثي المقبل مع مايك تايسون إلى نزالي الاحترافي التالي بعده، لا أحد سيحقق إيرادات أعلى، أو يحظى بجمهور عالمي أكبر، أو يدر أموالاً أكثر من فعالياتي".

ووفقاً للتفاصيل، فإنّ مايويذر جونيور سيخوض نزاله الاحترافي الأول صيف عام 2026، على أن يُعلن اسم منافسه في وقت لاحق بحسب البيان الرسمي، والذي أشار إلى أنّ معلومات إضافية ستُنشر في الأسابيع المقبلة، من أجل البدء في التحضير رسمياً لعودة الملاكم الأميركي إلى حلبة المنافسة من جديد، حيثُ من المتوقع أن تُمثل عودته خبراً ضخماً في عالم الملاكمة.

وسيطر مايويذر جونيور خلال مسيرته على فئة الوزن المتوسط-الخفيف لأكثر من عقد، وهو الذي حقق أرباحاً مالية ضخمة خلال مسيرته، وصُنف وفقاً لمجلة فوربس الاقتصادية الرياضي الأعلى دخلاً في العالم، بعد أن حقق مبلغاً ناهز الـ300 مليون دولار أميركي عام 2015. وتأتي هذه الأرباح نتيجة تحقيق الملاكم الأميركي انتصارات متتالية من دون أي خسارة في 50 نزالاً.

وكان آخر نزال احترافي خاضه مايويذر جونيور عام 2017 أمام نجم الفنون القتالية المختلطة الأيرلندي كونور ماغريغور، ومنذ ذلك الحين شارك في نزالات استعراضية، بينها فوزه على مواطنه جون غوتي الثالث، في المكسيك في أغسطس/آب عام 2024، إضافة إلى مواجهات مع شخصيات من تلفزيون الواقع ومشاهير "يوتيوب".