فلورنتينو بيريز يفتح النار على رئيس الليغا وبرشلونة

- شنّ فلورنتينو بيريز هجوماً لاذعاً على خافيير تيباس، منتقداً اتفاقية صندوق الاستثمار "CVC" وسلوك تيباس الاستبدادي تجاه ريال مدريد، ورفضه لإقامة مباريات الليغا خارج إسبانيا، مشيراً إلى أن ذلك لا يحظى بدعم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم. - انتقد بيريز نادي برشلونة بسبب قضية التحكيم "نيغريرا"، مشيراً إلى دفع النادي 8 ملايين يورو لنائب رئيس رابطة التحكيم على مدى 17 سنة، مما أثار تساؤلات حول نزاهة تلك الفترة الرياضية. - أشار بيريز إلى أن برشلونة عارض اتفاقية "CVC" لكنه تراجع سريعاً لتسجيل اللاعبين، مما يعكس تناقضات في مواقف النادي الكتالوني.

شنّ رئيس نادي ريال مدريد الإسباني فلورنتينو بيريز (78 سنة) هجوماً حاداً على رئيس رابطة الليغا خافيير تيباس، على خلفية اتفاقية صندوق الاستثمار "CVC"، وعلى نادي برشلونة بسبب قضية التحكيم الشهيرة "نيغريرا"، في تصريحات نارية وقوية.

وتحدّث بيريز خلال الجمعية العمومية العادية التي عقدها النادي الملكي اليوم لأحد، وشنّ هجوماً كبيراً على تيباس وقال: "ليس من الطبيعي أن تكون كرة القدم محكومة من شخص لا يسعى إلا لحماية امتيازاته. ليس من الطبيعي أن يروّج رئيس الدوري لإقامة مباراة خارج إسبانيا. وهذا أمر لا يبدو طبيعياً حتى لقائد فريق برشلونة فرينكي دي يونغ. كما ليس من الطبيعي أن تدعم رابطة الدوري حصول ناديين، برشلونة وفياريال، على دعم مالي إضافي مقابل اللعب في ميامي".

وانتقد بيريز أيضاً ما وصفه بالعداء والسلوك الاستبدادي من جانب تيباس تجاه ريال مدريد، وكذلك المقارنة التي أجراها بين مباراة لدوري كرة القدم الأميركية (NFL) التي استضافها أخيراً ملعب سانتياغو برنابيو، ومحاولة إقامة مباراة الليغا في ميامي، وذكر بيريز قائلاً: "حدث NFL كان مثالياً وقانونياً. المقارنة سخيفة، لأنه يجرى بموافقة جميع أندية البطولة، وهذا لا ينطبق على مباراة ميامي التي لا تحظى حتى بدعم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا). إنها مجرد محاولة أخرى من رئيس الرابطة لفرض إرادته".

ولم ينجُ برشلونة من هجمات بيريز الذي تحدث عن قضية التحكيم الخاصة بالنادي الكتالوني والمعروفة باسم "نيغريرا"، وقال: "ليس من الطبيعي أن يدفع برشلونة لنائب رئيس رابطة التحكيم 8 ملايين يورو على مدى 17 سنة، مهما كانت الأسباب، وللمصادفة، كانت في أفضل فترة رياضية لبرشلونة. برشلونة أيضاً عارض اتفاقية صندوق الاستثمار، ولكنه سريعاً ما أسقط القضية من أجل أن تسمح له رابطة الليغا بتسجيل اللاعبين".