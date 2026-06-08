فلورنتينو بيريز يحسم انتخابات ريال مدريد.. عودة مشروع "الغالاكتيكوس"

تمكن فلورنتينو بيريز (79 عاماً)، من النجاح في انتخابات رئاسة نادي ريال مدريد الإسباني، بعدما استطاع هزيمة المرشح الثاني، إنريكي ريكيلمي، ليغلق بذلك أحد أبرز الأحداث الرياضة التي حدثت خلال العام الجاري، قبل أيام على انطلاق منافسات كأس العالم 2026، التي ستقام في الولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك.

وحسم فلورنتينو بيريز الجدل الذي حدث منذ عدة أيام، بعدما خرج في مؤتمر صحافي علني ودعا إلى إجراء انتخابات عاجلة، حتى يغلق الباب أمام المحتجين على أسلوبه في إدارة الفريق الملكي، الذي عانى بقوة خلال الموسمين الماضين من عدم قدرة رفاق المهاجم الفرنسي على تحقيق أي لقب كبير للمرة الأولى منذ 16 عاماً، وفق ما ذكرته صحيفة ماركا الإسبانية، فجر الاثنين.

وأكدت الصحيفة أن الانتخابات التي جرت في عام 2026، تعد حدثاً استثنائياً في تاريخ نادي ريال مدريد، لأنها لم تقم بشكلها الحالي مع وجود مرشحين منذ عام 2006، لأن فلورنتينو بيريز كان يفوز بالتزكية، لكن مع ظهور إنريكي ريكيلمي، الذي أطلق وعوده الانتخابية بجلب عدد من النجوم، بالإضافة إلى التعاقد مع المدرب الألماني يورغن كلوب.

من جهته، شعر فلورنتينو بيريز بالضغط، لكنه تعايش مع هذا النوع من الاختبارات الصعبة خلال السنوات الماضية، لكنه أطلق مشروع إعادة "الغالاكتيكوس"، من خلال التعاقد مع النجوم، وتجميعهم في فريق واحد، وبخاصة أن رئيس نادي ريال مدريد، كشف عن حسمه صفقة انتقال كل من الفرنسي إبراهيما كونانتي والهولندي دينزل دومفريس.

لكن مشروع "الغالاكتيكوس" الجديد، الذي يريده الرئيس فلورنتينو بيريز لن يكتمل إلا بوجود مدرب مخضرم، يعرف كيفية التعامل مع كثرة النجوم داخل نادي ريال مدريد، ولن يكون هناك أفضل من البرتغالي، جوزيه مورينيو، الذي أكد توصله إلى اتفاق مع الفريق الملكي، وسيبدأ مهمته فور انتهاء الانتخابات وحصول بنفيكا البرتغالي على 15 مليون يورو (قيمة الشرط الجزائي في عقد المدير الفني).

ولن ينتهي عمل فلورنتينو بيريز عند النجاح في الانتخابات لرئاسة نادي ريال مدريد، بل أمامه صيف طويل للغاية، لأن المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو وضع بالفعل قائمة النجوم، الذين عليهم الرحيل في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، مع خطة شاملة من أجل إعادة بناء الفريق الملكي، الذي يريد العودة بقوة في الموسم القادم، حتى ينافس على جميع الألقاب المحلية والقارية، وعلى رأسها دوري أبطال أوروبا.