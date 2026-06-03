فلورنتينو بيريز وثورة كبيرة في الميركاتو... صفقات قوية مُنتظرة

- فلورنتينو بيريز يخطط لثورة في ميركاتو الصيف لدعم ريال مدريد لموسم 2026-2027، خاصة بعد موسمين بلا ألقاب، ويستغل حملته الانتخابية للكشف عن صفقات قوية. - من بين الأسماء المستهدفة، مدافع ليفربول إبراهيما كوناتي وظهير إنتر ميلان دينزيل دومفريس، مع تركيز على تعزيز الدفاع والوسط، بينما قد يعود المهاجم البرازيلي إندريك. - بيريز يعد بالكشف عن الأسماء قبل الانتخابات، مؤكدًا أن ريال مدريد سيضم أفضل اللاعبين للفوز بدوري أبطال أوروبا.

يُحضّر رئيس نادي ريال مدريد الإسباني، فلورنتينو بيريز (79 سنة)، لثورة كبيرة في ميركاتو الصيف من أجل تدعيم صفوف النادي الملكي لموسم 2026 - 2027، خصوصاً في حال فوزه في الانتخابات الرئاسية التي ستُقام يوم الأحد المقبل.

ويسعى نادي ريال مدريد الإسباني للعودة بقوة في موسم 2026 - 2027، خصوصاً بعد إنهائه موسمين متتاليين من دون ألقاب في جميع البطولات المحلية والأوروبية، ويريد الرئيس، فلورنتينو بيريز، استغلال حملته الانتخابية للكشف عن أسماء قوية يسعى للتعاقد معها في الصيف، شرط أن يفوز بالرئاسة مرة جديدة والاستمرار في منصبه لسنوات قادمة.

ووفقاً للتفاصيل التي كشفت عنها صحيفة "آس" الإسبانية، الأربعاء، فإن مدافع نادي ليفربول، إبراهيما كوناتي، هو من بين أبرز الصفقات المطلوبة من فلورنتينو بيريز في ميركاتو الصيف، وهناك أيضاً ظهير نادي إنتر ميلان الإيطالي، الهولندي، دينزيل دومفريس، رغم أن صحيفة "كورييري ديلو سبورت" أشارت مساء أمس الثلاثاء إلى أنه ربما توصل إلى اتفاق للاستمرار مع نادي إنتر ميلان الإيطالي.

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وقال فلورنتينو بيريز، الرئيس الحالي للنادي الملكي في تصريحات نشرتها الصحيفة الإسبانية: "سنُعلن عن الأسماء قبل يوم الأحد المقبل، لا تقلقوا. لا أحد يشك في ذلك، فهم يعرفونني. لطالما ألهمتُ الحماس خلال سنوات رئاستي الـ23. من يعرفني يعلم أن أفضل اللاعبين سيكونون في نادي ريال مدريد وأننا سنفوز بلقب دوري أبطال أوروبا".

في المقابل، أشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن بيريز يسعى لإحداث خمسة تغييرات أساسية في تشكيلة النادي الملكي، وأن الأولوية الأكبر هي لتقوية خط الدفاع وخط الوسط والتعاقد مع لاعبين مُميّزين قادرين على صناعة إضافة فنية وذهنية كبيرة، في وقت لن تكون هناك تحركات كبيرة لجهة خط الهجوم، ومن الممكن عودة المهاجم البرازيلي، إندريك.