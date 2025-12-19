فلورنتينو بيريز غاضب ورسالته وصلت إلى نجوم ريال مدريد

- فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، غاضب من أداء الفريق هذا الموسم، خاصة بعد الفوز الصعب على تالافيرا، ويعتبر أن تشابي ألونسو غير قادر على إدارة الفريق بشكل فعال. - كيليان مبابي هو النجم الوحيد الذي يبرز في الفريق، حيث أنقذ ريال مدريد من هزيمة محتملة، مما أثار انتقادات واسعة من وسائل الإعلام المحلية والعالمية. - مجلس إدارة ريال مدريد يدرس إقالة تشابي ألونسو بسبب النتائج المخيبة، مع تأكيد أن الفريق يعتمد بشكل كبير على مبابي لتجنب تدهور الأداء.

عبّر رئيس نادي ريال مدريد الإسباني فلورنتينو بيريز (78 عاماً)، عن غضبه الكبير من نتائج الفريق الملكي في الموسم الحالي، خاصة الفوز الهزيل على تالافيرا، أحد أندية الدرجة الثالثة في البلاد (3-2)، ضمن منافسات كأس الملك، يوم الأربعاء الماضي. وذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، أمس الخميس، أن سبب غياب فلورنتينو بيريز عن حضور المواجهة في بطولة كأس الملك يعود إلى غضبه الشديد من نجوم ريال مدريد، الذين تراجع أداؤهم في الموسم الحالي، ما عدا الفرنسي كيليان مبابي، الذي حمل كتيبة المدرب تشابي ألونسو على عاتقه بفضل أهدافه الحاسمة.

وتابعت أن فلورنتينو بيريز غاضب للغاية، وتحدث مع المقربين في مجلس إدارة نادي ريال مدريد عن عدم رضاه نهائياً عما يفعله نجوم الفريق الملكي هذا الموسم، بالإضافة إلى توصله إلى قناعة في الفترة الماضية، أن قرار منح تشابي ألونسو فرصة تدريب النادي لم يكن صائباً، لأن المدير الفني عاجز عن التعامل مع اللاعبين، وغرف تغيير الملابس تشهد حالة من الفوضى.

وأوضحت أن فلورنتينو بيريز شاهد المواجهة ضد تالافيرا، أحد أندية الدرجة الثالثة في إسبانيا، من منزله، وكان غاضباً من المستوى الهزيل الذي ظهرت عليه كتيبة المدرب تشابي ألونسو، ولولا وجود كيليان مبابي في التشكيلة، لتلقى الفريق الملكي هزيمة قاسية، ما جعل وسائل الإعلام المحلية والعالمية توجه سهام انتقادها إلى الفريق الملكي، الذي يعتبر نفسه أحد أفضل الأندية في العالم.

وختمت الصحيفة تقريرها بالإشارة إلى أن رسالة فلورنتينو بيريز وصلت إلى نجوم نادي ريال مدريد، لكن الجهاز الفني بقيادة المدرب تشابي ألونسو هو المقصود منها، لأنه يعيش فترته الأخيرة، قبل إعلان إقالته بشكل رسمي، نظراً لأن مجلس الإدارة لن يصمت على هذه النتائج، التي لا تعبر نهائياً عن حجم الأسماء الموجودة، خاصة أن كيليان مبابي يعتبر المنقذ حتى الآن، وفي حال غيابه، سيُصاب الفريق بنكسة سوء النتائج.