فلسطين وسورية تتعرفان إلى مواجهتي ربع النهائي بعد تأهل المغرب والسعودية

08 ديسمبر 2025
لاعبو فلسطين وسورية بعد التأهل، 7 ديسمبر 2025 (نوشاد ثيكايل/Getty)
لاعبو فلسطين وسورية بعد التأهل، 7 ديسمبر 2025 (نوشاد ثيكايل/Getty)
تعرف منتخبا فلسطين وسورية على منافسيهما في الدور الثاني من بطولة كأس العرب لكرة القدم 2025، المقامة حالياً في العاصمة القطرية الدوحة، وتستمر حتى 18 من شهر ديسمبر/كانون الأول الجاري، بعد انتهاء مواجهات المجموعة الثانية.

وسيقابل منتخب فلسطين متصدر المجموعة الأولى منتخب السعودية، وصيف المجموعة الثانية، الخميس المقبل، بعد خسارة "الأخضر"، اليوم الاثنين، أمام المغرب بهدف دون رد في الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة الثانية، إذ كان "أسود الأطلس" يحتاجون إلى التعادل على الأقل للتأهل، بعدما ضمن "الأخضر" الصعود بست نقاط من انتصارين، لكنه حقق الانتصار ليتصدر المجموعة بسبع نقاط. واحتسب الحكم ركلة جزاء لصالح السعودية بعد الرجوع لتقنية الفيديو في الدقيقة الـ70 إثر مخالفة من أمين زحزوح ضد عبد الله الحمدان، لكن الأخير سددها بطريقة غريبة خارج الملعب. ومن جهته، سيكون "نسور قاسيون" أمام مواجهة من العيار الثقيل، يوم الخميس، عندما يلاقي متصدر المجموعة الثانية منتخب المغرب، أحد أبرز المرشحين لحصد اللقب.

فرحة منتخب تونس في ملعب البيت المونديالي، 7 ديسمبر 2025 (Getty)
كرة عربية
التحديثات الحية

خيبة كأس العرب تُجبر تونس على خطة جديدة استعداداً لأمم أفريقيا

وقدم المنتخب السوري مستوى مميزاً في دور المجموعات بعد الانتصار على تونس وتعادلين أمام قطر وفلسطين، وأظهر رفاق عمر خريبين انضباطاً تكتيكياً نجحوا من خلاله في تقديم نفسهم أحد أبرز منتخبات البطولة حتى الآن، لكنهم سيقابلون منافساً يتمتع بكوكبة من النجوم، يتقدمهم كريم البركاوي وطارق تيسودالي. وجدير بالذكر أن منتخب عُمان ودع المنافسات، رغم فوزه 2-1 على جزر القمر في المباراة الختامية الأخرى بالمجموعة الثانية، ليرفعوا رصيدهم إلى أربع نقاط في المركز الثالث، بينما تذيلت جزر القمر المجموعة دون رصيد.

