فلسطين وسورية إلى ربع نهائي كأس العرب.. ووداع منتخبي تونس وقطر

كرة عربية
الدوحة

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
مباشر
07 ديسمبر 2025   |  آخر تحديث: 21:45 (توقيت القدس)
من مباراة فلسطين وسورية على استاد المدينة التعليمية، 7 ديسمبر 2025 (محمد فرج/Getty)
من مباراة فلسطين وسورية على استاد المدينة التعليمية، 7 ديسمبر 2025 (محمد فرج/Getty)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- تأهل منتخبا فلسطين وسورية إلى ربع نهائي كأس العرب 2025 بعد تعادلهما السلبي في الجولة الأخيرة من دور المجموعات، متفوقين على تونس وقطر في الترتيب.
- شهدت المباراة حذراً كبيراً، حيث استحوذ منتخب فلسطين على الكرة بنسبة 56%، بينما تألق حارس سورية إلياس هدايا في التصدي لثلاث كرات، مما ساهم في تأهل الفريقين.
- فاز منتخب تونس على قطر بثلاثية نظيفة، لكن ذلك لم يكن كافياً للتأهل، حيث سجل محمد بن رمضان وياسين مرياح ومحمد بن علي الأهداف، مع طرد سيف الدين الجزيري.

تأهل منتخبا فلسطين وسورية إلى ربع نهائي بطولة كأس العرب 2025 لكرة القدم، بعدما تعادلا في الجولة الثالثة والأخيرة ضمن دور المجموعات من دون أهداف على استاد المدينة التعليمية، ليرفعا رصيدهما إلى خمس نقاط، ليتفوقا بالتالي على كلّ من منتخبي تونس (4)، وقطر المستضيفة (نقطة واحدة)، بعدما انتصر نسور قرطاج على العنابي بهدفين نظيفين، لكن ذلك لم يكن كافياً لحجز بطاقة العبور للدور التالي، ليودّع وصيف نسخة 2021 المنافسات مُبكراً.

وشهدت المباراة الأولى حذراً كبيراً من قبل لاعبي الفريقين، مع أفضلية نسبية في بعض الأوقات من ناحية السيطرة لمنتخب فلسطين، الذي استحوذ على الكرة بنسبة 56% مقابل 44% لسورية التي تصدّى حارسها إلياس هدايا (27 عاماً)، لثلاث كرات، وهذا كان كفيلا في إبقاء أحلام السوريين الذين حضروا بالمدرجات بكثرة، وبالتالي سيُكمل كلّ من المدير الفني للفدائي، إيهاب أبو جزر، والإسباني خوسيه لانا من جانب نسور قاسيون رحلتهما في هذه البطولة.

الزيارة سبقت مباراة فلسطين وسورية في الجولة الثالثة من كأس العرب (الاتحاد الفلسطيني)
بعيدا عن الملاعب
التحديثات الحية

زيارة خاصة من وزير الرياضة القطري لمنتخب فلسطين

وفي الثانية تفوق منتخب تونس على نظيره القطري بثلاثية نظيفة، بعدما افتتح باب التسجيل اللاعب محمد بن رمضان في الدقيقة 16، قبل أن يضيف المدافع ياسين مرياح الهدف الثاني من ضربة رأسية إثر ركلة ركنية نفذها فرجاني ساسي، قبل أن يختتم محمد بن علي اللقاء بهدفٍ ثالث، مع الإشارة إلى أن الدقيقة 65 شهدت طرد المهاجم سيف الدين الجزيري بعد نيله البطاقة الصفراء، إثر تدخّل على نجم منتخب قطر أكرم عفيف.

دلالات
المساهمون
المزيد في رياضة
احتفل نجوم فلسطين وسورية بالتأهل لربع نهائي كأس العرب، 7 ديسمبر 2025 (رويترز)
التحديثات الحية
كرة عربية
مباشر

نجوم سورية وفلسطين يرفعون شعار "الوحدة".. احتفالات تاريخية بالتأهل

تحدث الشريف عن الحالة التحكيمية بين سورية وفلسطين (العربي الجديد/Getty)
التحديثات الحية
كرة عربية
مباشر

لماذا تراجع الحكم عن منح سورية ركلة جزاء أمام فلسطين؟ الشريف يُجيب

جماهير فيورنتينا على ملعب جيويس في 30 نوفمبر 2025 (ماركو لوزاني/Getty)
التحديثات الحية
كرة عالمية
مباشر

أزمة فيورنتينا تستمر: تهديد بالقتل لعائلات اللاعبين يهزّ النادي