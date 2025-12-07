فلسطين وسورية إلى ربع نهائي كأس العرب.. ووداع منتخبي تونس وقطر

- تأهل منتخبا فلسطين وسورية إلى ربع نهائي كأس العرب 2025 بعد تعادلهما السلبي في الجولة الأخيرة من دور المجموعات، متفوقين على تونس وقطر في الترتيب. - شهدت المباراة حذراً كبيراً، حيث استحوذ منتخب فلسطين على الكرة بنسبة 56%، بينما تألق حارس سورية إلياس هدايا في التصدي لثلاث كرات، مما ساهم في تأهل الفريقين. - فاز منتخب تونس على قطر بثلاثية نظيفة، لكن ذلك لم يكن كافياً للتأهل، حيث سجل محمد بن رمضان وياسين مرياح ومحمد بن علي الأهداف، مع طرد سيف الدين الجزيري.

تأهل منتخبا فلسطين وسورية إلى ربع نهائي بطولة كأس العرب 2025 لكرة القدم، بعدما تعادلا في الجولة الثالثة والأخيرة ضمن دور المجموعات من دون أهداف على استاد المدينة التعليمية، ليرفعا رصيدهما إلى خمس نقاط، ليتفوقا بالتالي على كلّ من منتخبي تونس (4)، وقطر المستضيفة (نقطة واحدة)، بعدما انتصر نسور قرطاج على العنابي بهدفين نظيفين، لكن ذلك لم يكن كافياً لحجز بطاقة العبور للدور التالي، ليودّع وصيف نسخة 2021 المنافسات مُبكراً.

وشهدت المباراة الأولى حذراً كبيراً من قبل لاعبي الفريقين، مع أفضلية نسبية في بعض الأوقات من ناحية السيطرة لمنتخب فلسطين، الذي استحوذ على الكرة بنسبة 56% مقابل 44% لسورية التي تصدّى حارسها إلياس هدايا (27 عاماً)، لثلاث كرات، وهذا كان كفيلا في إبقاء أحلام السوريين الذين حضروا بالمدرجات بكثرة، وبالتالي سيُكمل كلّ من المدير الفني للفدائي، إيهاب أبو جزر، والإسباني خوسيه لانا من جانب نسور قاسيون رحلتهما في هذه البطولة.

وفي الثانية تفوق منتخب تونس على نظيره القطري بثلاثية نظيفة، بعدما افتتح باب التسجيل اللاعب محمد بن رمضان في الدقيقة 16، قبل أن يضيف المدافع ياسين مرياح الهدف الثاني من ضربة رأسية إثر ركلة ركنية نفذها فرجاني ساسي، قبل أن يختتم محمد بن علي اللقاء بهدفٍ ثالث، مع الإشارة إلى أن الدقيقة 65 شهدت طرد المهاجم سيف الدين الجزيري بعد نيله البطاقة الصفراء، إثر تدخّل على نجم منتخب قطر أكرم عفيف.