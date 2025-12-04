فلسطين في قلب تونس... رسالة أخوّة وتضامن من كأس العرب إلى العالم

- زينت الجماهير مدرجات استاد لوسيل بأعلام فلسطين وتونس، تعبيراً عن التضامن مع "الفدائي" في بطولة كأس العرب 2025 بقطر، وسط دعم واسع من المشجعين والمنتخبات المشاركة. - حظي منتخب فلسطين باهتمام كبير بعد فوزه على قطر، حيث عبر المدرب إيهاب أبو جزر عن سعادته بالتضامن العربي، الذي يعكس دعم الشعوب العربية للقضية الفلسطينية. - تظل قضية فلسطين مركزية للعرب، خاصة بعد العدوان الإسرائيلي على غزة، الذي خلف آلاف الشهداء والنازحين، محولاً القطاع إلى منطقة منكوبة.

زيّن علم دولتي فلسطين وتونس مدرجات استاد لوسيل، بعدما رفعته الجماهير، قبل انطلاق المواجهة بين "الفدائي" و"نسور قرطاج"، اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعة الأولى في بطولة كأس العرب 2025، التي تقام في قطر، وتستمر حتى 18 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.

وقامت الجماهير الحاضرة في مدرجات استاد لوسيل برفع علم ضخم مكون من دولتي فلسطين وتونس، في إشارة واضحة إلى التضامن الواسع، الذي يحظى به "الفدائي"، من جميع المشجعين والنجوم والمنتخبات المشاركة في بطولة كأس العرب 2025، لأنهم يحاولون رسم السعادة على وجه شعب عانى وما زال حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وأصبح منتخب فلسطين نجم بطولة كأس العرب 2025 الحالية في قطر، بعدما لقي اهتماماً كبيراً من الجماهير الرياضية العربية، التي حرصت على تهنئة نجوم "الفدائي" ومشجعيه، عقب الفوز في المباراة الأولى على منتخب قطر، بهدف نظيف، وهو ما أكده المدرب، إيهاب أبو جزر، الذي تحدث عن سعادته بالتضامن الكبير، الذي حصل عليه برفقة نجومه.

وتُعد قضية شعب فلسطين القضية الأولى بالنسبة للشعوب العربية، التي لا تزال تدعم أشقاءها، الذين يعانون مرارة الاحتلال الإسرائيلي، وبخاصة بعد حرب الإبادة التي شنها على المدنيين الأبرياء في قطاع غزة، وارتقاء الآلاف من الشهداء، فيما نزح مئات الآلاف من منازلهم، التي تم هدمها بشكل ممنهج، بالإضافة إلى المدارس والمساجد والكنائس ودور الرعاية، حتى أصبح قطاع غزة عبارة عن منطقة منكوبة.