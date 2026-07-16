فلسطين حاضرة في احتفالات الأرجنتين بالتأهل لنهائي المونديال

- احتفلت جماهير الأرجنتين بتأهل منتخبهم إلى نهائي كأس العالم 2026 بعد فوز مثير على إنكلترا، مع دعم ملحوظ للقضية الفلسطينية خلال الاحتفالات. - انتشرت مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي تُظهر رفع لافتات تدعم فلسطين في بيونس آيرس، مما يعكس التضامن مع القضية الفلسطينية في هذا الحدث الرياضي الكبير. - يحظى منتخب الأرجنتين بدعم واسع من الجماهير العربية، خاصة بفضل تألق ليونيل ميسي، وسط توقعات بمواجهة نهائية مثيرة، مع مبادرات لدعم القضية الفلسطينية من شخصيات رياضية بارزة.

شهدت احتفالات جماهير الأرجنتين بالتأهل إلى نهائي كأس العالم 2026، دعماً للقضية الفلسطينية في جانب منها. وأثار تأهل منتخب "التانغو" إلى المباراة الختامية من هذه النسخة من المونديال، على حساب إنكلترا بنتيجة (2ـ1) مساء الأربعاء، احتفالات كبيرة في الأرجنتين، بعدما قلب رفاق ليونيل ميسي تأخرهم إلى انتصارٍ مثيرٍ في آخر الدقائق، ليواصلوا رحلة الدفاع عن اللقب، الذي توجوا به في كأس العالم 2022 في قطر.

وانتشرت على منصات التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو، تُظهر رفع لافتة تدعم فلسطين في بعض أنحاء العاصمة بيونس آيرس، وكُتب على اللافتة باللغة الإسبانية: "أخرجوا إنكلترا وإسرائيل من المالفيناس"، إلى جانب عبارة "فلسطين حرة". وجرى تداول مقطع الفيديو بشكل كبير باعتبار أهمية الحدث الذي أظهر فيه المشجعون التذكير بعدالة القضية الفلسطينية في هذه الفترة.

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ويحظى منتخب الأرجنتين بدعمٍ كبيرٍ من قبل الجماهير في الدول العربية، خاصة منذ تألق النجم ليونيل ميسي في السنوات الأخيرة، وستكون المواجهة في مباراة النهائي مثيرة بلا شك، وسط توقعات بأن يكون التنافس مشتعلاً في الميدان. وقد شهدت منافسات كأس العالم 2026، بعض المبادرات من أجل دعم القضية الفلسطينية كان آخرها عبر مدرب منتخب مصر، حسام حسن، الذي عبّر عن موقفه الداعم للقضية العادلة في مؤتمر صحافي أحدث جدلاً واسعاً بعدما وجّه رسالة قوية إلى العالم للتذكير بما يعاني منه الشعب الفلسطيني منذ عقود، وهي تصريحات جرى تداولها بشكل كبير.