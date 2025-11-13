فلسطين تُزين إقليم الباسك قبل مباراة الفدائي الأولى في إسبانيا

بعيدا عن الملاعب
مدريد

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
مباشر
13 نوفمبر 2025
المباراة ستقام على ملعب سان ماميس معقل أثلتيك بلباو (العربي الجديد/الاتحاد الفلسطيني)
المباراة ستقام على ملعب سان ماميس معقل أثلتيك بلباو (العربي الجديد/الاتحاد الفلسطيني)
+ الخط -

يواصل منتخب فلسطين الأول تحضيراته في مدينة بلباو الإسبانية، استعداداً لخوض المباراة الودية التي ستجمعه بمنتخب الباسك يوم السبت 15 نوفمبر الجاري على ملعب سان ماميس الشهير معقل نادي أثلتيك بلباو، بعدما حظي في وقت سابق باستقبال كبير لدى وصوله إلى المطار، في رسالة تأكيد على عمق العلاقة بين فلسطين ودولة إسبانيا والإقليم.

وتزين إقليم الباسك استعداداً لهذا الحدث المنتظر، الذي سيشهد حضوراً جماهيرياً كبيراً في المدرجات، إذ من المتوقع أن يشاهد أكثر من 50 ألف متفرج المواجهة في الملعب، تزامناً مع انتشار صور على مواقع التواصل الاجتماعي لطلاء بعض الأماكن العامة من جدران وغيرها من المدارج بعلم فلسطين كلفتة تضامنية، وهو ما دفع صفحة "سانتوتشو مع فلسطين"، إلى إطلاق حملة عنوانها: "انضموا إلى التضامن"، لتضيف: "في كلّ حي، نُزيّن بلباو بشعارات التضامن ومعاداة الصهيونية. فلسطين الحرية، استمروا بالحديث عن فلسطين، وأوقفوا الإبادة الجماعية".

لحظة وصول منتخب فلسطين إلى إقليم الباسك، 11 نوفمبر 2025 (الاتحاد الفلسطيني)
بعيدا عن الملاعب
التحديثات الحية

منتخب فلسطين يصل بلباو وسط ترحيب شعبي كبير استعداداً للقاء الباسك

كما كشفت الصفحة عينها عن الاتجاه إلى بيع وشاح يُشبه إلى حدٍ كبير الكوفية مع اختلاف الألوان، وجاء في المنشور: "مواد تضامنية للبيع، يوم السبت، من الساعة 12 حتى الثالثة مساءً عند بوابة زاموديو. انضموا إلى التضامن!"، يُذكر أن الاتحاد الباسكي قد أكد في وقت سابق أن عائدات المباراة ستُخصص لمنظمات إنسانية تعمل في غزة.

ويأتي هذا اللقاء في إطار جولة أوروبية يخوضها "الفدائي"، تتضمن أيضاً مواجهة فريق كتالونيا في مدينة برشلونة يوم 18 نوفمبر، في مباراتين تحملان رسالة رياضية وإنسانية تضامنية مع الشعب الفلسطيني، الذي عانى خلال عامين كاملين من حرب الإبادة التي شنّها الاحتلال الإسرائيلي على غزة.

دلالات
المساهمون
المزيد في رياضة
لاعبو المغرب خلال التصفيات المؤهلة إلى المونديال، 5 سبتمبر 2025 (عبد المجيد بوزيات/Getty)
التحديثات الحية
كرة عربية
مباشر

تعديلات مهمة في تشكيلة منتخب المغرب أمام موزامبيق وهذه ملامحها

الطرابلسي يسعى للتحضير بشكل جيد للاستحقاقات المقبلة (العربي الجديد/Getty)
التحديثات الحية
كرة عربية
مباشر

الطرابلسي يدخل بالقائمة المثالية لمواجهة الأردن... هذه تشكيلة تونس

مانشيني مع إدارة نادي السد في الدوحة، 13 نوفمبر 2025 (نادي السد/إكس)
التحديثات الحية
ميركاتو
مباشر

مانشيني مدرباً للسد القطري.. مهمة صعبة تنتظر الإيطالي مع "الزعيم"