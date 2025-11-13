فلسطين تُزين إقليم الباسك قبل مباراة الفدائي الأولى في إسبانيا

يواصل منتخب فلسطين الأول تحضيراته في مدينة بلباو الإسبانية، استعداداً لخوض المباراة الودية التي ستجمعه بمنتخب الباسك يوم السبت 15 نوفمبر الجاري على ملعب سان ماميس الشهير معقل نادي أثلتيك بلباو، بعدما حظي في وقت سابق باستقبال كبير لدى وصوله إلى المطار، في رسالة تأكيد على عمق العلاقة بين فلسطين ودولة إسبانيا والإقليم.

وتزين إقليم الباسك استعداداً لهذا الحدث المنتظر، الذي سيشهد حضوراً جماهيرياً كبيراً في المدرجات، إذ من المتوقع أن يشاهد أكثر من 50 ألف متفرج المواجهة في الملعب، تزامناً مع انتشار صور على مواقع التواصل الاجتماعي لطلاء بعض الأماكن العامة من جدران وغيرها من المدارج بعلم فلسطين كلفتة تضامنية، وهو ما دفع صفحة "سانتوتشو مع فلسطين"، إلى إطلاق حملة عنوانها: "انضموا إلى التضامن"، لتضيف: "في كلّ حي، نُزيّن بلباو بشعارات التضامن ومعاداة الصهيونية. فلسطين الحرية، استمروا بالحديث عن فلسطين، وأوقفوا الإبادة الجماعية".

كما كشفت الصفحة عينها عن الاتجاه إلى بيع وشاح يُشبه إلى حدٍ كبير الكوفية مع اختلاف الألوان، وجاء في المنشور: "مواد تضامنية للبيع، يوم السبت، من الساعة 12 حتى الثالثة مساءً عند بوابة زاموديو. انضموا إلى التضامن!"، يُذكر أن الاتحاد الباسكي قد أكد في وقت سابق أن عائدات المباراة ستُخصص لمنظمات إنسانية تعمل في غزة.

ويأتي هذا اللقاء في إطار جولة أوروبية يخوضها "الفدائي"، تتضمن أيضاً مواجهة فريق كتالونيا في مدينة برشلونة يوم 18 نوفمبر، في مباراتين تحملان رسالة رياضية وإنسانية تضامنية مع الشعب الفلسطيني، الذي عانى خلال عامين كاملين من حرب الإبادة التي شنّها الاحتلال الإسرائيلي على غزة.