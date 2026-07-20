- هنأ الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم منتخب إسبانيا بفوزه بكأس العالم 2026، مشيدًا بأدائه الاستثنائي الذي أهله لاعتلاء عرش كرة القدم العالمية. - أشار الاتحاد الفلسطيني إلى دعم إسبانيا للقضية الفلسطينية، معربًا عن تقديره لمواقفها الإنسانية والعدالة، متمنيًا دوام النجاح لكرة القدم الإسبانية. - تفاعل المشجعون على مواقع التواصل الاجتماعي مع صور منتخب إسبانيا وفلسطين، وسط دعم سياسي للقضية الفلسطينية، وتحول البطولة إلى ساحة للتعبير عن التضامن والعدالة.

وجّه الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، اليوم الاثنين، رسالة إلى منتخب إسبانيا بعد تتويج الأخير بلقب كأس العالم 2026 على حساب الأرجنتين، في النهائي الذي أقيم أمس الأحد على ملعب نيويورك-نيوجيرسي في الولايات المتحدة، بهدف من دون مقابل، سجله اللاعب فيران توريس في الشوط الإضافي الثاني، عقب انتهاء الوقت الأصلي من دون أهداف.

وكانت منصات مواقع التواصل الاجتماعي قد ضجّت بصور منتخب إسبانيا وفلسطين معاً، بحكم أن الحكومة هناك دعمت القضية الفلسطينية في الفترة الماضية بعد الإبادة الإسرائيلية التي عاشها سكان قطاع غزة، واستمرار الاعتداءات بشكلٍ متكرر على أهل الأرض في الضفة الغربية، في الوقت الذي دفعت فيه تصريحات رئيس الأرجنتين خافيير ميلي الداعمة لإسرائيل، إلى مناصرة شريحة من المشجعين لمنتخب "لا روخا"، حيث تحولت القضية إلى سياسية أكثر منها رياضية، بعد مساندة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وكذلك وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير للـ"تانغو"، مع الإشارة إلى أن العديد من المشجعين الأرجنتينيين أعربوا عن دعمهم فلسطين في فيديوهات انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي المواقف الداعمة التي أبدتها مملكة إسبانيا وشعبها تجاه الشعب الفلسطيني؟ كيف تفاعل المشجعون الأرجنتينيون مع تصريحات رئيس الأرجنتين الداعمة لإسرائيل؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

وجاء في البيان الرسمي الذي نُشر اليوم على فيسبوك: "يتقدّم الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم بأحر التهاني إلى الاتحاد الإسباني لكرة القدم، وإلى المنتخب الإسباني، بمناسبة تتويجه بلقب كأس العالم 2026، بعد مشوار مميز وأداء استثنائي استحق به اعتلاء عرش كرة القدم العالمية".

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وتابع في هذا الصدد: "‎كما يعرب الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم عن خالص تقديره للمواقف الداعمة التي أبدتها مملكة إسبانيا وشعبها تجاه الشعب الفلسطيني، والتي تعكس قيم العدالة والإنسانية والتضامن. ‎نتمنى لكرة القدم الإسبانية دوام النجاح والتألق، وأن تبقى الرياضة جسراً للتقارب بين الشعوب ونشر قيم السلام".

وزيّنت صورة نجم نادي برشلونة لامين يامال (19 عاماً)، منشور الاتحاد الفلسطيني، بعدما كان الشاب الصغير قد رفع علم الفدائي في وقت سابق خلال احتفاله مع فريقه، عقب تحقيق لقب الدوري قبل انطلاق المونديال، ولم يتراجع عن مواقفه رغم الهجمات الإسرائيلية عليه.