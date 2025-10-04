فلسطين تلتقي إقليم الباسك في مباراة خيرية لصالح غزة

- أعلن الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم عن مباراة ودية خيرية ضد منتخب إقليم الباسك في 15 نوفمبر، على ملعب سان ماميس، لدعم المنظمات الإنسانية في غزة. - أكد جبريل الرجوب أن المباراة ليست مجرد رياضة، بل تعبير عن القوة الأخلاقية لكرة القدم، وشكر الاتحاد الباسكي على تبرعه الكامل بالعائدات لصالح غزة. - أشار إيكر غوني إلى رمزية غيرنيكا ضد العنف، مؤكدًا أن المباراة تمثل تضامنًا مع الشعب الفلسطيني، واصفًا ما يحدث في غزة بأنه إبادة جماعية.

أعلن الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم خوضه مباراة ودية خيرية أمام منتخب إقليم الباسك في الخامس عشر من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، على ملعب سان ماميس الخاص بنادي أتلتيك بلباو الإسباني، تُخصص عائداتها لصالح المنظمات الإنسانية العاملة في قطاع غزة.

وأوضح اتحاد الكرة الفلسطيني في بيان نشره مساء اليوم السبت: "استضاف متحف غيرنيكا للسلام حفل التوقيع الرسمي لإقامة المباراة الخيرية بين منتخبنا الوطني ومنتخب إقليم الباسك، وحضر التوقيع إلى جانب الفريق جبريل الرجوب كل من رئيس الاتحاد الباسكي لكرة القدم إيكر غوني، وعمدة غيرنيكا خوسيه ماريا غورونيو، ونائبة رئيس اتحاد الكرة سوزان شلبي، ولاعب المنتخب الوطني ياسر حامد".

وقال رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم جبريل الرجوب في مؤتمر صحافي عقب حفل التوقيع: "المباراة المرتقبة ليست مجرد منافسة رياضية، بل شهادة على القوة الأخلاقية لكرة القدم، وقدرتها على بث الأمل، وتوحيد الشعوب، والتعبير حين يختار الآخرون الصمت". وشكر الرجوب اتحاد الكرة الباسكي على "مبادرته التاريخية"، لا سيما قراره التبرع بكامل عائدات المباراة لصالح المنظمات الإنسانية العاملة في غزة.

وأضاف: "إن هذا الموقف لن يُسجل باعتباره رقماً، بل سيُترجم إلى دواء في يد طفل وأمل في قلب أم. شعرنا في شوارع مدينة بلباو بأن فلسطين ليست وحدها، وأن الكرامة الإنسانية ما زالت تجد من يدافع عنها". وشدد الرجوب على أهمية المواقف السياسية "الشجاعة" التي اتخذتها إسبانيا مؤخراً، مؤكداً أنّ "التاريخ سيسجل أن إسبانيا وقفت ضد الإبادة الجماعية واختارت الإنسانية على حساب التواطؤ".

ومن جانبه، أكد رئيس الاتحاد الباسكي لكرة القدم إيكر غوني أهمية إقامة هذه المباراة، مضيفاً: "أصبحت مأساة غيرنيكا رمزاً عالمياً ضد العنف والظلم. واليوم، بعد مرور ما يقرب من 90 عاماً، لا يزال هذا الرمز حياً ويمثل تحدياً لنا في مواجهة معاناة الشعوب الأخرى". وبدوره، وصف عمدة غيرنيكا خوسيه ماريا غورونيو ما يحدث في غزة بأنه "إبادة جماعية لا يوقفها أحد"، وأن ما يجري "هو من أبشع المذابح في تاريخ الإنسانية"، موضحاً أن "مباراة منتخب الباسك مع فلسطين تحمل رسالة تضامن مع الشعب الفلسطيني في ظل هذه المأساة".