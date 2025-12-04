فلسطين تفاجئ تونس بعودة متأخرة في ليلة التعادل واحتفال نجم الفدائي

- انتهت مباراة فلسطين وتونس بالتعادل 2-2 في كأس العرب 2025، حيث رفع الفدائي رصيده إلى أربع نقاط، بينما حصلت تونس على نقطة واحدة بعد خسارتها أمام سوريا في الجولة الأولى. - افتتح عمر لعيوني التسجيل لتونس في الدقيقة 16، وعزز فراس شواط التقدم في الدقيقة 51، لكن فلسطين قلصت الفارق عبر حامد حمدان في الدقيقة 61، ثم تعادلت بفضل هدف زيد قنبر في الدقيقة 85. - كاد المنتخب التونسي أن يحقق الفوز في اللحظات الأخيرة، لكن الحارس رامي حمادة تصدى ببراعة لتسديدة خطيرة، ليحافظ على التعادل.

انتهت مواجهة منتخبي فلسطين وتونس، اليوم الخميس، بالتعادل الإيجابي 2-2، في مباراة قوية احتضنها استاد لوسيل الأيقوني في الدوحة، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العرب 2025. وحصد بالتالي الفدائي نقطة مهمة رفعت رصيده إلى أربع نقاط، مقابل نقطة وحيدة لنسور قرطاج بعد خسارتهم في الجولة الأولى أمام سورية.

وبدأ "نسور قرطاج" المباراة بصورة مثالية، بعدما افتتح عمر لعيوني التسجيل في الدقيقة 16، وفي الشوط الثاني عزز المنتخب التونسي تقدمه عبر فراس شواط في الدقيقة 51، بعد تمريرة محمد بن رمضان عقب استغلاله خطأ دفاع منتخب فلسطين، لكن الأخير عاد للمباراة بروح عالية، ونجح في تقليص النتيجة في الدقيقة 61 عبر حامد حمدان، الذي استغل تشتيتاً خاطئاً من المدافع التونسي ياسين مرياح، ليطلق تسديدة نارية استقرت في المرمى. ولفت حمدان الأنظار بطريقة احتفاله بالهدف، إذ رفع يديه للأعلى مع علامة النصر والسلاسل، في إشارة إلى معاناة الشعب الفلسطيني من الاحتلال الإسرائيلي عقب حرب الإبادة على غزة.

وزاد المنتخب الفلسطيني من ضغطه الهجومي بحثاً عن التعادل، ليتمكن زيد قنبر من تسجيل هدف مهم في الدقيقة 85 بعد تسديدة قوية أرضية من داخل منطقة الجزاء سكنت الزاوية القريبة. وفي اللحظات الأخيرة، كاد المنتخب التونسي أن يخطف الفوز بتسديدة خطيرة داخل منطقة الجزاء، لكن الحارس رامي حمادة تصدى لها ببراعة في الدقيقة 90، لينقذ منتخب بلاده من هدف محقق ويحافظ على نتيجة التعادل.