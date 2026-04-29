- قدمت فلسطين استئنافاً لمحكمة التحكيم الرياضي ضد قرار الفيفا بعدم معاقبة الأندية الإسرائيلية في المستوطنات، مؤكدة التزامها بالسعي لتحقيق العدالة. - واجه الوفد الفلسطيني مشكلات في الحصول على تأشيرات لحضور مؤتمر الفيفا في كندا، حيث لم يحصل بعض الأعضاء على تأشيرات في الوقت المناسب، مما أثر على حضورهم. - أكدت الجمعية العمومية لاتحاد غرب آسيا دعمها للاتحاد الفلسطيني، داعية لتكثيف الجهود ضد الانتهاكات الإسرائيلية وتوحيد المواقف لدعم القضية الفلسطينية رياضياً.

قدّمت فلسطين استئنافاً إلى محكمة التحكيم الرياضي ضد قرار الاتحاد الدولي للعبة "فيفا"، بعدم معاقبة فرق الاحتلال الإسرائيلي بسبب الأندية التي تتخذ من المستوطنات في الضفة الغربية مقراً لها، بحسب ما أفادت نائبة رئيس الاتحاد الفلسطيني، سوزان شلبي، التي تطرقت أيضاً إلى قضية التأشيرات للدخول إلى كندا لحضور مؤتمر فيفا في فانكوفر.

وقالت سوزان شلبي بعد مؤتمر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في فانكوفر، الذي عُقد قبل يومين من مؤتمر الفيفا في المدينة نفسها: "بما أننا استنفدنا جميع السبل القانونية المتاحة في الفيفا، فسنلتزم بالقواعد واللوائح، وسنستأنف هذا القرار لأننا نعتبره جائراً للغاية. قرر مجلس الفيفا، بعد 15 عاماً من المداولات حول هذه القضية، عدم البت فيها. لذا، فإن الخيار الوحيد المتاح أمامنا هو اللجوء إلى محكمة التحكيم الرياضي (CAS) واستئناف القرار. سنخوض جميع مراحل الإجراءات حتى نصل إلى نتيجة نقدر من خلالها تحقيق العدالة". وقالت سوزان شلبي لاحقاً لوكالة رويترز إن الاستئناف قُدِّم في 20 إبريل/نيسان، في حين لم تُعلن محكمة التحكيم الرياضي (CAS) الاستئناف بعد.

وتطرقت شلبي أيضاً إلى مشكلات التأشيرة التي حرمت دخول بعض ممثلي الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم إلى كندا لحضور مؤتمر فيفا غداً الخميس، مؤكدة أنها حصلت على تصريح سفر إلكتروني على الفور لأنّها تقدّمت بطلب استخدام جواز سفر أجنبي، لكن أعضاء الوفد الآخرين، بمن فيهم رئيس الاتحاد جبريل الرجوب، لم يحصلوا في البداية على تأشيرات، قبل أن تصل الأمور إلى بعض الحلول لاحقاً.

وأضافت شلبي حول هذه القضية المثيرة للجدل: "التأشيرات لم تصدر إلا بعد ضغوط على المستوى السياسي، وعلى المستوى الاجتماعي وعلى مستوى وسائل الإعلام، بالإضافة إلى تحركات ‌من أعضاء المجتمع المحلي والناشطين، رئيس الاتحاد لم يحصل على تأشيرة في الوقت المناسب للسفر مع بقية الوفد، لكن من المتوقع ‌أن يصل لاحقاً"، مشيرة في الوقت عينه إلى أن المستشار القانوني، غونزالو بوي، لم ⁠يحصل بعد على تأشيرة ولن يحضر بالتالي كونغرس فيفا.

وأكدت سوزان شلبي في نهاية حديثها أن مشكلات التأشيرات لم تقتصر على الوفد الفلسطيني، وأنّها علمت أن الاتحاد الإيراني للعبة الذي لم يحضر ممثلوه مؤتمر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم واجه مشكلات أيضاً، حيث ختمت: "كما ترون، إنه حدث ضخم على وشك أن يقام. لدينا كأس العالم، ومن الجيد لكندا أن يتمكن الجميع من كلّ مكان من الحضور والمشاركة في هذا الحدث، الوضع ⁠بالنسبة لكرة القدم الفلسطينية لا يزال مزرياً، لا سيما في غزة، جميع المرافق الكروية إما غير صالحة للاستخدام أو مدمرة، فقدنا مئات اللاعبين ومعظمهم من الأطفال. لذا، لا يوجد كرة قدم على الإطلاق في غزة الآن، من الخطير جداً على فرقنا أن تشارك في المنافسات. الدوريات الاحترافية تم تعليقها والاتحاد الفلسطيني للعبة يحاول الحفاظ على كرة القدم حية من خلال المسابقات الشعبية ومسابقات الشباب".

كرة عربية الاتحاد الفلسطيني بعد عقوبات فيفا: النتائج لا تعالج خطورة الانتهاكات

فلسطين في صلب اجتماع اتحاد غرب آسيا

وفي سياقٍ متصل، أكدت الجمعية العمومية لاتحاد غرب آسيا لكرة القدم، دعمها الكامل لتحركات اللجنة التنفيذية الرامية إلى مساندة الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، في ظل استمرار الانتهاكات الإسرائيلية بحق المنظومة الرياضية الفلسطينية، وذلك خلال الاجتماع السادس عشر للجمعية العمومية، الذي عُقد أمس الثلاثاء، عبر تقنية الاتصال المرئي، برئاسة الأمير علي بن الحسين، وبمشاركة ممثلي الاتحادات الأعضاء.

وقال الاتحاد الفلسطيني للعبة في بيانٍ رسمي: "اطّلعت الجمعية العمومية على الرسالة التي نقلها جبريل الرجوب، خلال اجتماع اللجنة التنفيذية الأخير، والتي دعت إلى تكثيف الجهود والضغط لتغليظ العقوبات على الاتحاد الإسرائيلي، على خلفية استمرار إقامة مبارياته داخل الأراضي الفلسطينية، في انتهاك صريح لاستقلالية الاتحاد الفلسطيني وحقوقه المشروعة".

وعلى ضوء ذلك أعربت الجمعية عن دعمها للتوجه نحو تنسيق الجهود عبر اللجنة التنفيذية لاتحاد غرب آسيا، تمهيداً لطرح الملف على مستوى الاتحادين الآسيوي والدولي، بما يسهم في اتخاذ خطوات عملية لحماية حقوق الاتحاد الفلسطيني وتعزيز حضوره القانوني على الساحة الدولية، مجددة تأكيدها التضامن الكامل مع الاتحاد الفلسطيني، وأهمية توحيد المواقف الإقليمية دعماً للقضية الفلسطينية في المحافل الرياضية الدولية.