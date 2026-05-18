- حقق منتخب فلسطين للكيك بوكسينغ إنجازاً مميزاً بحصوله على 6 ميداليات فضية في بطولة كأس العالم بأنطاليا، بمشاركة 3000 لاعب من 43 دولة، حيث تألق اللاعبون في منافسات الحلبة والبساط. - تميزت البطولة بمشاركة فلسطينية في التحكيم، حيث أدار الحكم الدولي مهند نيروخ المباريات بكفاءة، مما نال إشادة لجنة الحكام الدولية، وأشاد رئيس الاتحاد الفلسطيني سمير عثامنة بالإنجاز وجهود الجهاز الفني. - تهدف المشاركة لتعزيز خبرات المنتخب وتحسين تصنيفهم الدولي، استعداداً لبطولة العالم للشباب والناشئين في إيطاليا، مع التركيز على إيصال رسائل الصمود والأمل.

حصد منتخب فلسطين للكيك بوكسينغ، 6 ميداليات فضية، خلال مشاركته الأخيرة، في بطولة كأس العالم في هذه الرياضة، خلال النسخة رقم 11، التي احتضنتها مدينة أنطاليا التركية، بمشاركة ما يقارب 3000 لاعب ولاعبة، مثلوا 97 فريقاً، من 43 دولة حول العالم.

وتكوّن وفد منتخب فلسطين من 16 فرداً، منهم 10 لاعبين ولاعبات، وحكم دولي، و5 مدربين، بقيادة المدير الفني للمنتخبات مؤمن العالول، وجاءت ميداليات الفدائي الستة في منافسات الحلبة والبساط، عن طريق اللاعبين منذر شويكي بفئة الشباب وزن 60 كيلوغراماً، بأسلوب "كي ون"، ويامن طاهر ناشئين في وزن 45 كيلوغراماً بأسلوب "فل كونتاكت"، بدر الأطرش في الناشئين وزن 51 كيلوغراماً "كي ون"، وأسامة مساعيد ناشئين في وزن 54 كيلوغراماً "كي ون"، ويحيى جبر ناشئين في وزن 75 كيلوغراماً "كي ون"، وعمار دغش من فئة الناشئين في وزن 63 كيلوغراماً "لايت كونتاكت".

كما شهدت البطولة مشاركة فلسطينية في التحكيم، حين إدار الحكم الدولي مهند نيروخ، عدة مباريات على كفاءة عالية، لينال إشادة من لجنة الحكام الدولية، في الوقت الذي رئيس الاتحاد الفلسطيني، سمير عثامنة، بهذا الإنجاز النوعي، مثمناً جهود الجهاز الفني للمنتخبات في إعداد الفريق المشارك، طيلة الفترة الماضية.

بعيدا عن الملاعب لامين يامال يشعل مواقع التواصل مجدداً.. ورسالة تضامن دعماً لفلسطين

وأكد عثامنة في هذا الصدد أن المشاركة تهدف إلى تعزيز خبرات عناصر المنتخب الوطني، وتحسين تصنيفهم الدولي، ضمن التحضيرات الجارية، استعداداً للمشاركة في بطولة العالم للشباب والناشئين، التي ستقام في سبتمبر/ أيلول المقبل بإيطاليا، مشيراً إلى أن أهمية الوجود والمنافسة في المحافل الرياضية الدولية، من أجل إيصال رسائل الصمود والأمل، وتسليط الضوء على المواهب الفلسطينية القادرة على النهوض والإبداع بالرغم من الظروف الصعبة.