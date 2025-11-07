فلسطين تجمع المتضامنين وتُفرغ مدرجات أستون فيلا في مواجهة مكابي الإسرائيلي

07 نوفمبر 2025   |  آخر تحديث: 00:12 (توقيت القدس)
استاد ملعب أستون فيلا فارغ دون جمهور، 6 نوفمبر 2025 (كاثرين إيفيل/Getty)
- شهدت شوارع برمنغهام احتجاجات حاشدة ضد مباراة أستون فيلا ومكابي تل أبيب، حيث رفع المتظاهرون الأعلام الفلسطينية وهتفوا ضد التطبيع الرياضي، مما أدى إلى إفراغ المدرجات من الجماهير.
- تواجد أمني مكثف حول ملعب فيلا بارك، حيث حاولت الشرطة السيطرة على الوضع وسط توتر متزايد، بينما استجابت جماهير أستون فيلا لدعوات المقاطعة وفضلت الغياب عن المباراة.
- أثارت المقاطعة جدلاً سياسياً، لكن الناشطين أكدوا نجاحها في إيصال رسالة تضامن مع فلسطين، مشددين على أن الرياضة ليست بمعزل عن العدالة الإنسانية.

أعادت فلسطين روح التضامن في شوارع برمنغهام، وجمعت المحتجين أمام ملعب فيلا بارك، لتُفرغ مدرجاته من جماهير فريق أستون فيلا الإنكليزي، خلال المواجهة مع مكابي الإسرائيلي. وتحوّلت المباراة الأوروبية إلى معركة رمزية بين الوعي الشعبي والتطبيع الرياضي، بعدما رفع المتظاهرون الأعلام الفلسطينية، وردّدوا هتافات تندد بحرب الإبادة على غزة، فيما خيّم الصمت على مدرجات شبه خالية حملت صدى المقاطعة أكثر مما حملت صوت التشجيع.

وتدفّق المئات من المتظاهرين نحو محيط الملعب، قبل انطلاق مباراة أستون فيلا ومكابي تل أبيب، ضمن مسابقة الدوري الأوروبي، حاملين الأعلام الفلسطينية، ومرددين شعارات مساندة لقطاع غزة، كما شهدت شوارع المدينة مظاهرات صاخبة نظّمها نشطاء من حملة التضامن مع فلسطين، وأعضاء من منظمات بريطانية معروفة، مثل أصدقاء الأقصى وائتلاف أوقفوا الحرب، الذين دعوا إلى مقاطعة المباراة، باعتبارها تبييضاً لوجه الاحتلال عبر الرياضة.

وتأخرت انطلاقة مباراة أستون فيلا ومكابي، بسبب الاحتجاجات المتعددة المؤيدة والمعارضة لإسرائيل في محيط ملعب فيلا بارك، بينما حاول نحو 700 شرطي السيطرة على الوضع وسط توتر متزايد في الشوارع المحيطة بالملعب، وفقاً لما نشرته شبكة بي بي سي البريطانية، يوم الخميس.

من مواجهة أستون فيلا وبيرنلي في ملعب فيلا بارك، 5 أكتوبر 2025 (Getty)
كرة عالمية
التحديثات الحية

أستون فيلا يدخل في أزمة مع الحكومة بسبب مكابي حيفا الإسرائيلي

واستجابت جماهير أستون فيلا لدعوات المقاطعة، وفضّلت الغياب عن المدرجات، في الوقت الذي اعتقلت فيه السلطات عدداً من الأشخاص، بينما لم تسجَّل أي حوادث كبرى، بفضل الطابع السلمي للمظاهرات، التي أكدت أن القضية الفلسطينية توحّد الناس حول العالم.

وأثار قرار منع جماهير مكابي من الحضور جدلاً سياسياً واسعاً، لكن مصادر أمنية أوضحت أن الشرطة تلقّت تحذيرات من احتمال وجود عناصر متطرفة بين مشجعي النادي الإسرائيلي. ورغم الانتقادات الإسرائيلية، فقد أكّد ناشطون أن المقاطعة نجحت في إيصال رسالة واضحة، وهي أن فلسطين حاضرة في الوجدان البريطاني، والرياضة ليست بمعزل عن العدالة الإنسانية.

