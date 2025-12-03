فلسطيني وسوري والفرحة واحدة.. صحن الأكل يجمع الكل

الدوحة

العربي الجديد

العربي الجديد
مراسل "العربي الجديد" في الكويت
03 ديسمبر 2025   |  آخر تحديث: 14:21 (توقيت القدس)
حضر المشجعون السوريون والفلسطينيون بأعداد كبيرة في المباراتين (Getty)
- احتفل مشجعان فلسطيني وسوري بفوز منتخبيهما في كأس العرب 2025، حيث تغلبت فلسطين على قطر وسوريا على تونس، وجلسا معًا في سوق واقف بالدوحة لتناول العشاء.
- عبّر المشجع الفلسطيني عن سعادته بالفوز الأول في البطولة، متمنيًا وصول منتخب بلاده إلى أدوار متقدمة، وأشاد بالطعام المميز في قطر.
- هنأ المشجع السوري منتخب بلاده على الفوز، معربًا عن أمله في تحقيق نتائج مميزة في الأدوار القادمة، وأشاد بالطعام الشهي في الدوحة.

التقت كاميرا "العربي الجديد" مشجعاً فلسطينياً وآخر سورياً، جمعتهما الفرحة الواحدة وطاولة واحدة لتناول وجبة العشاء، وذلك بعد الانتصارين المُميزين اللذين حققهما المنتخبان، الفلسطيني على صاحب الأرض منتخب قطر بهدف نظيف، والسوري على منتخب تونس بهدف نظيف أيضاً.

وضمن فقرة "أكل وشاي وجماهير" التي تُنشر فيها حلقات يومية عبر موقع "العربي الجديد"، تحدث مشجع فلسطيني ومشجع سوري عن تجربتهما في العاصمة القطرية الدوحة مع انطلاق بطولة كأس العرب 2025، وعن الفرحة بتحقيق أول فوز في البطولة العربية، حيثُ ذهبا إلى سوق واقف وجلسا على طاولة واحدة قادمين من ملعبي البيت وأحمد بن علي، من أجل الاحتفال بالفوز عبر تناول وجبة عشاء شهية.

وتحدث مشجع منتخب فلسطين وهو يرتدي قميص "الفدائي": "الحمد لله حققنا فوزاً مميزاً اليوم، وهذا كان مهماً جداً في أولى مباريات المنتخب في بطولة كأس العرب، ظهرنا بمستوى قوي جداً في الشوط الثاني، وأتمنى أن نصل إلى أدوار متقدمة في بطولة كأس العرب، وهذه لقمة الفوز للاحتفال بفوز منتخب الفدائي في المواجهة. أنا فلسطيني مُقيم في دولة الكويت، وأتمنى أن يصل منتخب فلسطين إلى أبعد من دور ربع النهائي، ولما لا نُحقق لقب البطولة. الطعام في قطر مُميز، وهذه كانت أول وجبة لي بعد الفوز".

أما المشجع السوري فقال: "أولاً أبارك لمنتخب سورية على تحقيق هذا الفوز، تفوقنا على منتخب تونس الذي يُعد من أقوى منتخبات هذه المجموعة، وعلى أمل أن نحقق نتائج مُميزة في الأدوار القادمة، وأنا أتناول وجبة عشاء شهية احتفالاً بفوز منتخب سورية. أنا سوري مُقيم في الكويت، ووصلت إلى قطر لدعم منتخب سورية، ونُهدي الانتصارات للشعب السوري. والطعام في الدوحة شيء مُميز وشهي جداً".

