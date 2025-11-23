فلاهوفيتش ضحية العنصرية مجدداً: محطات سوداء تهز الدوري الإيطالي

- تعرض دوسان فلاهوفيتش، مهاجم يوفنتوس، لهتافات عنصرية خلال مباريات متعددة في الدوري الإيطالي، مما أدى إلى إيقاف المباريات مؤقتًا وتطبيق بروتوكولات مكافحة العنصرية. - في ديسمبر 2023، فرض الاتحاد الإيطالي لكرة القدم غرامة على نادي روما بعد تعرض فلاهوفيتش لهتافات عنصرية، مما يبرز التحديات المستمرة التي يواجهها اللاعبون في الملاعب. - في مايو 2023، أُغلِق المدرج الذي صدرت منه الهتافات العنصرية ضد فلاهوفيتش خلال مباراة ضد أتالانتا، كجزء من الجهود المبذولة لمكافحة العنصرية في الدوري الإيطالي.

تعرّض مهاجم فريق يوفنتوس الإيطالي الصربي دوسان فلاهوفيتش (25 عاماً) لهتافات عنصرية مجدداً، وذلك خلال مشاركته في المباراة التي جمعت فريقه ضد فيورنتينا على ملعب الأخير، مساء أمس السبت، ضمن منافسات الأسبوع الـ12 من الدوري الإيطالي لكرة القدم. ولا تعد هذه المرة الأولى التي يكون فيها اللاعب ضحية العنصرية في ملاعب الكالتشيو، لتثبت مواجهة "الفيولا" أنها محطة جديدة مؤسفة في مسيرة اللاعب.

وذكرت صحيفة لا غازيتا ديلو سبورت الإيطالية، أمس السبت، أنّ فلاهوفيتش كان ضحية العنصرية بعدما لجأ حكم المواجهة لتطبيق البروتوكول التحكيمي الخاص بمواجهة الهتافات العنصرية في الدقيقة الثامنة من المباراة، إذ توجّه الحكم الإيطالي دانييلي دوفيري إلى الحكم الرابع للإبلاغ عن الحادثة ولحثّ نادي فيورنتينا على بث رسالة عبر مكبرات الصوت تدعو الجماهير إلى التوقف تحت طائلة إيقاف اللقاء.

وبالفعل، استجاب المذيع الداخلي بسرعة، ولكن الهتافات عادت عند الدقيقة الـ15 حينما كان المهاجم الصربي يقف على علامة الجزاء بانتظار تنفيذ ركلة جزاء أُلغيَت لاحقاً بعد مراجعة تقنية الفيديو. عند ذلك، جمع الحكم اللاعبين في منتصف الملعب وطلب بث الرسالة مجدداً عبر مكبرات الصوت، كما توجه الظهير الأيسر الإيطالي لوكا رانييري إلى جماهير فيورنتينا مشيراً إليهم بوقف تلك الهتافات، وهو ما يمثل الخطوة الثانية في البروتوكول، وفي حال وقوع الحادثة للمرة الثالثة، كان الحكم سيضطر إلى إيقاف المباراة نهائياً.

وليست المرة الأولى التي يتعرض فيها فلاهوفيتش للعنصرية، سواء في ملعب فريقه السابق فيورنتينا الذي حمل قميصه، أو في مختلف ملاعب الكالتشيو، علماً أنه بدأ مسيرته مع بارتيزان بلغراد بين 2016 و2018، ثم انتقل إلى فيورنتينا وقضى هناك أربع سنوات، وفي 2022، انضم إلى يوفنتوس، وهو انتقال أثار غضب جماهير "الفيولا"، ليتعرض في الموسم الماضي لهتافات مسيئة في الجولة الـ18 خلال المباراة التي أقيمت في تورينو في ديسمبر/كانون الأول 2024، والتي توقفت أيضاً بسبب هتافات الجماهير العنصرية.

وكان فلاهوفيتش عرضة لانتهاكات عنصرية خلال بداية المواجهة، فرضت على الحكم إيقاف اللعب، وطالب فريق فيورنتينا باحتواء الموقف، بما أن جماهيره التي تحوّلت بأعداد مهمة نسبياً إلى مدينة تورينو هاجمت لاعبها السابق، الذي رحل عن الفريق منتقلاً إلى يوفنتوس، وهو أمر تعارضه الجماهير بحكم التنافس التاريخي بين الناديين. وتوقف اللعب مدة دقيقتين، حيث أبلغ الحكم اللاعبين بأنّ اللعب لن يُستأنف إلا بعد ظهور رسالة عبر الشاشات في الملعب، تنبّه الجماهير إلى خطورة ما تقوم به وتدعوها إلى تفادي الانتهاكات العنصرية، أو سيكون مجبراً على اتخاذ قرارات أخرى، وقد استجابت الجماهير للطلب في النهاية.

وبالإضافة إلى ذلك، فقد تعرّض مهاجم فريق يوفنتوس في ديسمبر/ كانون الأول 2023 لهتافات عنصرية لحظة خروجه في الدقيقة الـ71 من المباراة التي جمعت فريقه بنادي روما، وبسبب ذلك، سلّطت لجنة العقوبات في الاتحاد الإيطالي لكرة القدم غرامة مالية على فريق العاصمة، بلغت 12 ألف يورو فقط، بالرغم من أنّ الجميع استمع للهتافات العنصرية التي تعرّض لها اللاعب السابق لفريق فيورنتينا حين وُصف بـ"الغجري".

وفي مايو/ أيار 2023، تعرّض فلاهوفيتش لهتافات عنصرية من جماهير أتالانتا خلال المباراة التي فاز فيها يوفنتوس بهدفين من دون رد، حين صدحت أصوات المشجعين في المدرج بهتاف "أنت غجري"، واضطر الحكم عندها لإيقاف المباراة دقيقة واحدة، موجهاً رسالة عبر مكبرات الصوت إلى الجمهور للتوقف عن السلوك العنصري، لكن الحادثة تركت أثراً سلبياً على أجواء اللقاء، وإثر ذلك، قرّر القضاء الرياضي في الدوري الإيطالي إغلاق المدرج الذي صدرت منه الهتافات في خطوة رادعة لمواجهة الانتهاكات العنصرية وحماية اللاعبين.