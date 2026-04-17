فلاهوفيتش بين ضغط يوفنتوس لتجديد عقده وحلم ميلان بضمّه

- يقترب عقد دوسان فلاهوفيتش مع يوفنتوس من نهايته، مما يجعله محور اهتمام الأندية الكبرى رغم موسمه المتذبذب بسبب الإصابات، حيث سجل ثمانية أهداف في 21 مباراة. - يوفنتوس يسعى لتجديد عقد فلاهوفيتش بشروط مالية مخفضة، لكن اللاعب يرفض تقليص راتبه السنوي البالغ 12 مليون يورو، رغم رغبته في البقاء بسبب علاقته الجيدة مع المدرب سباليتي. - ميلان وبرشلونة يراقبان وضع فلاهوفيتش، وقد يعيد ميلان ترتيب أوراقه المالية للتعاقد معه، بينما يظل مصيره غير محسوم حتى نهاية الموسم.

يُنتظر أن يتحوّل مستقبل المهاجم الصربي دوسان فلاهوفيتش إلى أحد أبرز ملفات سوق الانتقالات الصيفية في الأسابيع المقبلة، في ظل اقتراب نهاية عقده مع يوفنتوس، وتزايد الاهتمام بخدماته رغم موسم متذبذب تأثر خلاله بالإصابات، إذ سجل ثمانية أهداف في 21 مباراة.

وبحسب ما أوردته صحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت" الإيطالية الخميس، فإن إدارة يوفنتوس لا تزال ترغب في الإبقاء على المهاجم الصربي، وتدفع في الوقت الراهن لتجديد عقده بشروط مالية مخفّضة، تتضمن تقليص راتبه السنوي الصافي الذي يبلغ حالياً نحو 12 مليون يورو، وهو ما قوبل برفضٍ من اللاعب، رغم عدم ممانعته المبدئية للاستمرار، خاصة في ظل العلاقة الجيدة التي تربطه بالمدرب لوتشيانو سباليتي.

في المقابل، يواصل نادي ميلان مراقبة وضع اللاعب عن كثب، إذ يضعه المدرب ماسيميليانو أليغري ضمن أولوياته الهجومية للميركاتو الصيفي، إلى جانب اهتمام من أندية أخرى أبرزها برشلونة الإسباني، ما يزيد من تعقيد المشهد التفاوضي في الوقت الحالي.

ويُشير التقرير عينه إلى أنّ ميلان قد يلجأ لإعادة ترتيب أوراقه المالية من خلال إمكانية التخلي عن خدمات كريستوفر نكونكو، صاحب الراتب المرتفع، والذي لم يقدم الإضافة المنتظرة، وهو ما قد يفتح المجال أمام عرض أقوى للتعاقد مع فلاهوفيتش في الميركاتو الصيفي.

وفي ظل هذا الغموض، قال المدير التنفيذي ليوفنتوس داميان كومولي لصحيفة لا غازيتا: "لا تتوقعوا أي أخبار حول دوسان فلاهوفيتش حتى نهاية الموسم"، في إشارة واضحة إلى أن هذا الملف سيبقى مفتوحاً حتى الأسابيع الأخيرة من الموسم، وسط ترقب واسع لمصير أحد أبرز المهاجمين في أوروبا.