فلامنغو يقيل فيليبي لويس بشكل مفاجئ.. فوز 8-0 وألقاب كثيرة

- أعلن نادي فلامنغو البرازيلي إقالة مدربه فيليبي لويس بشكل مفاجئ رغم تحقيقه العديد من الألقاب المحلية والقارية، دون الكشف عن أسباب الإقالة. - رغم الفوز الكبير على مادوريرا (8-صفر) والتأهل لنهائي بطولة كاريوكا، أشارت تقارير إلى أن البداية الضعيفة للموسم الجديد وخسائر الفريق الأخيرة قد تكون وراء القرار. - فيليبي لويس، الذي اعتزل اللعب مع فلامنغو، قاد الفريق لتحقيق ألقاب مهمة مثل كأس البرازيل وكأس ليبرتادوريس، معبراً عن حبه الدائم للنادي.

أعلن نادي فلامنغو البرازيلي إقالة مدربه، فيليبي لويس (40 سنة)، بشكل مفاجئ رغم النتائج الجيدة التي سجلها الفريق معه وتحقيق الكثير من الألقاب المحلية والقارية، دون أن يكشف النادي عن أي تفاصيل إضافية تخص أسباب الإقالة وعدم استمرار المدرب البرازيلي في منصبه.

وأعلن نادي فلامنغو البرازيلي في بيان رسمي نهاية رحلة المدرب البرازيلي رسمياً مع بطل كأس ليبرتادوريس، الثلاثاء، قائلاً إنه "اعتباراً من اليوم الثلاثاء، لن يكون فيليبي لويس مدرباً للفريق الأول"، وقدّم النادي الشكر للاعب السابق في ريال مدريد وديبورتيفو لا كورونيا وأتلتيكو مدريد وتشلسي على خدماته، متمنياً له التوفيق والنجاح في مسيرته المهنية المستقبلية.

وكان المدرب البرازيلي فيليبي لويس صرح في مؤتمر صحافي قبل مواجهة فريق مادوريرا منوهاً بإمكانية نهاية رحلته مع النادي بعد المباراة، وقال في تصريحات أمام الصحافيين في المؤتمر الصحافي: "مهما حدث أو يحدث، إن لم أكن هنا غداً، سيبقى حبي لفريق فلامنغو خالداً. ليس لدي أي شك في أنني عشت أفضل سنوات حياتي هنا مع الفريق".

والمفاجئ أن إقالة لويس من منصبه مدرباً لفريق فلامنغو حدثت بعد الفوز الكبير على مادوريرا (8-صفر)،

في بطولة كاريوكا المحلية، وهو الفوز الذي ضمن له التأهل إلى المباراة النهائية لمواجهة فلومينينسي، ورغم عدم إبراز النادي البرازيلي سبب الإقالة الحقيقي، أشارت صحيفة غلوبو البرازيلية إلى أن الأسباب ربما تعود إلى البداية الضعيفة لفريق فلامنغو في الموسم الجديد والتعرض لخمس خسارات في آخر 12 مباراة، وخسارة الفريق كأس السوبر البرازيلي أمام كورينثيانز بهدفين نظيفين، وكذلك خسارة نهائي سود أميركانا بالسقوط أمام لانوس الأرجنتيني ذهاباً بهدف نظيف وإياباً (3-2).

يُذكر أن فيليبي لويس الذي اعتزل اللعب مع نادي فلامنغو وأصبح مديراً فنياً انطلاقاً من يوم 30 سبتمبر/أيلول عام 2024، أعاد للفريق البرازيلي المجد عبر تحقيق الألقاب محلياً وقارياً، إذ حصد الفريق مع لويس ألقاب كأس البرازيلي في عام 2024، وكأس السوبر ولقب الدوري عام 2025، ولقب بطولة كأس ليبيرتادوريس في عام 2025 أيضاً.