تُوج نادي فلامنغو البرازيلي بلقب كوبا ليبرتادوريس 2025 للمرة الرابعة في تاريخه، بعد فوزه على جاره بالميراس بهدف نظيف سجله المدافع المخضرم دانيلو، في المباراة النهائية التي أقيمت مساء السبت في ليما بالبيرو، ومنح هذا التتويج البرازيل فرصة التساوي مع الأرجنتين في عدد الألقاب القارية، كما انفرد فلامينغو بقائمة الأندية البرازيلية الأكثر تتويجاً باللقب، ليصبح رمزاً للهيمنة البرازيلية في البطولة خلال السنوات الأخيرة، ويعزز مكانة النادي على الصعيد القاري.

وذكرت شبكة "إي إس بي إن" في نسختها البرازيلية، اليوم الأحد، أن تتويج فلامنغو بلقب كوبا ليبرتادوريس، جعله يتساوى في سجل الألقاب مع ريفر بليت وإستوديانتيس الأرجنتينيين، كل منهم يحمل أربعة ألقاب، بينما تتصدر فرق أخرى قائمة الأكثر تتويجاً في القارة، مثل بينيارول الأوروغوياني (5 ألقاب)، وبوكا جونيورز الأرجنتيني (6 ألقاب)، وإنديبنديينتي الأرجنتيني (7 ألقاب) الذي يظل الأكثر تتويجاً في التاريخ.

ومنحت الهيمنة البرازيلية في السنوات الأخيرة فرصة للبرازيل لاعتلاء صدارة القارة من حيث عدد الألقاب جنباً إلى جنب مع الأرجنتين، بعدما ظلت الأخيرة متفوقة لعقود طويلة، ووصل رصيد الكرة البرازيلية إلى 25 لقباً، معادلة بذلك عدد ألقاب الغريم التقليدي، فيما جاء التساوي بفضل هيمنة الأندية البرازيلية منذ عام 2019، بعد أن كان آخر فريق من خارج البرازيل توّج بالبطولة هو ريفر بليت الأرجنتيني عام 2018، ومنذ ذلك الحين، توّج باللقب أندية برازيلية فقط، وهي فلامينغو مرتين، وبالميراس، وفلوميننسي، وبوتافوغو.

ويُعد فلامنغو الآن سيّد الأندية البرازيلية في كوبا ليبرتادوريس بعد تتويجه الرابع، متفوقاً على الأندية التي توجت باللقب ثلاث مرات سابقة وهي بالميراس وغريميو وسانتوس وساو باولو التي تراجعت إلى الصف الثاني، أما باقي الأندية البرازيلية التي سبق لها التتويج بالبطولة فهي إنترناسيونال، وكروزيرو، وأتلتيكو مينيرو، وبوتافوغو، وفلوميننسي، وفاسكو دا غاما، وكورينثيانز، بلقب واحد لكل منها.

من جانبه، ضمن فلامنغو أيضاً مكانه ممثلاً لأميركا الجنوبية في كأس إنتركونتيننتال، المقرر إقامتها في ديسمبر/كانون الأول المقبل بقطر، ورغم تركيز الفريق على مواجهة محتملة أمام باريس سان جيرمان الفرنسي المتوج بدوري أبطال أوروبا، يدرك اللاعبون أن الطريق مليء بالتحديات الصعبة، إذ سيبدأ مشواره بمواجهة كروز آزول المكسيكي، في ما يُعرف بديربي الأميركتَين، يوم العاشر من ديسمبر على ملعب أحمد بن علي في الريان، الذي سيستضيف جميع مراحل البطولة.

وفي حال تأهله، سيكون منافسه التالي نادي بيراميدز المصري في كأس التحدي، أي ما يعادل نصف النهائي، يوم 13 ديسمبر، بينما المواجهة المحتملة أمام باريس سان جيرمان لن تكون إلا يوم 17 من الشهر ذاته في الدوحة، على لقب البطولة، وفق النظام الحالي الذي يتيح لممثل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، خوض مباراة واحدة فقط، وهي النهائي مباشرة.

يجدر الذكر أنه بعد تتويج فريق المدرب البرازيلي فليبي لويس بلقب كوبا ليبرتادوريس، يصبح فلامنغو أول ممثل برازيلي مؤكد في كأس العالم للأندية 2029، وسيشارك إلى جانبه الأهلي السعودي وكروز آزول وباريس سان جيرمان وبيراميدز المصري، بينما لا يزال مكان استضافة البطولة غير محدد بعد، مع وجود البرازيل ضمن الدول المهتمة، إلى جانب قطر وإسبانيا والمغرب.