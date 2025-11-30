فلامنغو بطلاً لكأس ليبرتادوريس بفوزه على بالميراس

- توج نادي فلامنغو البرازيلي بلقب كأس ليبرتادوريس بفوزه على بالميراس بهدف دانيلو الحاسم، ليصبح بطلاً لأميركا الجنوبية في مباراة أقيمت في ليما. - قاد المدرب فيليبي لويس بالميراس لموسم مميز، مستفيداً من خبرته كلاعب في أتلتيكو مدريد وتشلسي، مما أثر بوضوح على أداء الفريق. - ضمن فلامنغو المشاركة في ديربي الأميركيتين ضد كروز أزول المكسيكي، مع احتمالية مواجهة بيراميدز المصري وباريس سان جيرمان في الأدوار المقبلة.

حصد نادي فلامنغو البرازيلي لقب كأس ليبرتادوريس لكرة القدم، ليتوج بطلاً لقارة أميركا الجنوبية، بانتصاره على مواطنه بالميراس بهدفٍ من دون مقابل، في المباراة التي أقيمت اليوم الأحد في العاصمة البيروفية ليما. ويدين فلامنغو بتتويجه للاعبه المخضرم دانيلو، ظهير ريال مدريد ويوفنتوس السابق، الذي سجّل الهدف الحاسم برأسية متقنة في الدقيقة 67، بعدما تحوّلت الضربة الركنية التي حصل عليها الفريق العريق إلى داخل منطقة الجزاء ليودعها الشباك.

وجاء هذا التتويج على حساب بالميراس، بقيادة المدرب الشاب، فيليبي لويس، الذي قدّم موسماً لافتاً مع الفريق، وهو الذي صنع مسيرة طويلة كلاعب في أتلتيكو مدريد وتشلسي، ليدخل لاحقاً عالم التدريب ويخط اسمه بأحرف من ذهب، وقد ظهر تأثيره بوضوح في أسلوب لعب الفريق على مدار البطولة.

ومع هذا التتويج، ضمن فلامنغو المشاركة في ديربي الأميركيتين، حين يواجه في الدوحة على ملعب أحمد بن علي نظيره كروز أزول المكسيكي بطل دوري أبطال الكونكاكاف في القارة الأميركية الشمالية يوم العاشر من ديسمبر/ كانون الأول المقبل، وبحال فوزه سيتوجب عليه ملاقاة بيراميدز المصري في نصف النهائي، في حين أنّه سيلعب بعدها مع باريس سان جيرمان بحال بلغ اللقاء الختامي.

ويُعد فلامنغو النادي الأكثر شعبية في البرازيل (تأسس عام 1895)، وقد منحه جمهوره وداعاً مذهلاً قبل السفر إلى ليما والفوز على بالميراس، إذ اقتحموا حافلة الفريق، وتسلقوا الأسقف واقتلعوها أثناء توجّه اللاعبين إلى المطار، فكيف سيكون الحال مع العودة إلى ريو دي جانيرو؟

