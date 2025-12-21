فضيحة تلاعب تضرب التنس.. عقوبة قاسية بحق لاعب صيني

- أوقفت الوكالة الدولية لنزاهة التنس اللاعب الصيني بانغ رينلونغ لمدة 12 عاماً وغرمته 110 آلاف دولار، مع تعليق 70 ألف دولار منها، بسبب تلاعبه في أكثر من 20 مباراة بين مايو وسبتمبر من العام الماضي. - اعترف بانغ بتلاعبه في خمس مباريات ومحاولته التواصل مع 17 لاعباً آخرين لعرض صفقات مشابهة، مما أدى إلى تلاعب في ست مباريات إضافية. - لن يتمكن بانغ من المشاركة في أي فعاليات تنس معترف بها حتى نوفمبر 2036، سواء كلاعب أو مدرب أو حتى كمشاهد.

أعلنت الوكالة الدولية لنزاهة التنس (ITIA)، اليوم الأحد، فرض عقوبة الإيقاف مدة 12 عاماً على لاعب التنس الصيني بانغ رينلونغ، بسبب محاولته التلاعب في أكثر من 20 مباراة بين مايو/ أيار وسبتمبر/ أيلول من العام الماضي.

وفُرضت غرامة مالية على بانغ، الذي يبلغ من العمر 25 عاماً، قدرها 110 آلاف دولار أميركي، بحسب تقرير صحيفة سبورت الإسبانية، على أن تُعلَّق 70 ألف دولار منها. وكان اللاعب قد اعترف بتلاعبه في خمس من مبارياته، بالإضافة إلى محاولاته للتواصل مع 17 لاعباً محترفاً آخرين لعرض صفقات مشابهة، ما أسفر عن تلاعب في ست مباريات أخرى.

ومِن ثمّ، لن يتمكن بانغ من المشاركة في أي مباراة معترف بها من قِبل هيئات، مثل الاتحاد الدولي للتنس (ITF) أو رابطة محترفي التنس (ATP)، أو أي اتحادات وطنية أخرى، حتى نوفمبر/ تشرين الثاني من عام 2036، سواء للعب أو التدريب أو حتى حضور المباريات. وفي الأسبوع الماضي، أعلنت الوكالة نفسها فرض عقوبة أشد بحق اللاعب الفرنسي كوينتن فويّو، فقد تم إيقافه مدة 20 عاماً، ليكون اللاعب السادس الذي يُدان في إطار تحقيق واسع النطا، حول منظمة متخصصة في التلاعب بالنتائج.