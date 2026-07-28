فضية تاريخية لقطر في كأس العالم للرماية

- حقق المنتخب القطري للرماية إنجازاً بارزاً في بطولة كأس العالم بهانغتشو، حيث فاز إنجيلو سكالزوني بالميدالية الفضية في مسابقة "التراب" لفردي الرجال، وهي الأولى في تاريخ قطر بهذه الفئة. - تأتي هذه الميدالية بعد ذهبية راشد صالح العذبة في "السكيت"، مما يعكس الدعم الكبير الذي تقدمه الدولة للرياضة، ويساهم في رفع اسم قطر عالمياً. - عبر سكالزوني عن فخره بالإنجاز وسط منافسة قوية من أبطال عالميين، مؤكداً أن هذا النجاح يحفزه لمواصلة العمل الجاد لتحقيق المزيد من النجاحات الدولية.

واصل رماة المنتخب القطري إنجازاتهم في بطولة كأس العالم للرماية (البندقية - المسدس - الشوزن)، المقامة حالياً في مدينة هانغتشو الصينية، بمشاركة نخبة من أبطال العالم، بعد أن حقق رامي المنتخب إنجيلو سكالزوني الميدالية الفضية لمسابقة "التراب" لفردي الرجال، الاثنين.

وتعد هذه الميدالية الثانية للمنتخب القطري في هذه النسخة من بطولة العالم بعد الميدالية الذهبية التي حققها الرامي راشد صالح العذبة في مسابقة "السكيت" لفردي الرجال، كما تعد الميدالية الفضية الأولى للرماية القطرية والمنتخب الوطني في تاريخ مشاركاته بمنافسات "التراب" لفردي الرجال في بطولات كأس العالم للرماية. وفي تصريحات لوكالة الأنباء القطرية "قنا"، أعرب رئيس الاتحاد القطري للرماية والقوس والسهم، مشعل إبراهيم النصر، عن سعادته بفوز رامي المنتخب بالميدالية الفضية في كأس العالم، منوها بدعم الدولة للرياضة عموماً وللرماية على وجه الخصوص، والذي كان له أكبر الأثر في اعتلاء منصات التتويج العالمية ورفع اسم قطر عالياً.

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بدوره، أعرب رامي المنتخب القطري، أنجيلو سكالزوني، في تصريح له عقب التتويج، نقله المصدر ذاته، عن سعادته البالغة بتحقيق الميدالية الفضية في مسابقة فردي التراب، واصفاً الأجواء التنافسية في بطولة كأس العالم بالصين بأنها كانت في غاية القوة والصعوبة، نظراً لمشاركة نخبة من ألمع الأبطال العالميين والأولمبيين في هذه النسخة. وأضاف سكالزوني: "المنافسة في جولة النهائي كانت قوية للغاية، وسارت نقطة بنقطة حتى الأطباق الأخيرة، واللعب أمام أبطال بهذا الحجم يتطلب أعلى درجات التركيز والثبات الذهني. فخور جداً بهذا الإنجاز العالمي الذي يمثل دافعاً وحافزاً كبيراً لي لمواصلة العمل الجاد، من أجل تحقيق مزيد من النجاح ورفع علم قطر في الاستحقاقات الدولية المقبلة".