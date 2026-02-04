فشل عودة سعود عبد الحميد إلى الهلال.. وهذه التفاصيل

- إدارة نادي الهلال السعودي تسعى لاستعادة سعود عبد الحميد من لانس الفرنسي على سبيل الإعارة، مقدمة عرضاً بقيمة مليوني يورو، لكن الصفقة فشلت بسبب عقود اللاعب مع نادي روما الإيطالي. - عبد الحميد وافق على العودة بسبب الراتب المغري، لكنه اشترط الإعارة لرغبته في الاستمرار بأوروبا وزيادة دقائق اللعب لضمان مكانه في كأس العالم 2026. - رغم فشل الصفقة، يملك عبد الحميد عروضاً من رايو فاليكانو وديبورتيفو ألافيس الإسبانيين، وقد ينتقل إليهما في الصيف المقبل.

حاولت إدارة نادي الهلال السعودي العمل على إعادة النجم سعود عبد الحميد (26 عاماً)، مرة أخرى إلى صفوف "الزعيم"، بعدما دخلت في مفاوضات جادة مع القائمين على نادي لانس الفرنسي، من أجل السماح للمدافع بالرحيل على سبيل الإعارة.

وذكرت مجلة ليكيب الفرنسية، أمس الثلاثاء، أن إدارة نادي الهلال السعودي قدمت عرضاً كاملاً إلى القائمين على لانس، من أجل السماح للاعب السعودي بالرحيل على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري، مع منح النادي الفرنسي مبلغاً مالياً يقدر بنحو مليوني يورو، كي تُحسَم الصفقة، ولا سيما أن المدافع أعطى موافقته على الانتقال.

وأوضحت أنّ موافقة سعود عبد الحميد على العودة مرة أخرى إلى ناديه الهلال، سببها الراتب الضخم، الذي قدمته إدارة "الزعيم"، لكن المدافع اشترط أن تكون الصفقة على سبيل الإعارة، لأنه يرغب في مواصلة رحلته في الملاعب الأوروبية، بالإضافة إلى أن صاحب الـ26 عاماً يُريد الحصول على دقائق لعب إضافية، حتى يحجز مقعده في التشكيلة الأساسية التي ستشارك في بطولة كأس العالم 2026.

وذكرت المعلومات أيضاً أن رفض إدارة نادي لانس الفرنسي لعرض الهلال السعودي يُعد قانونياً، وفقاً للعقود الموقعة مع المالك الأصلي لعقده، وهو نادي روما الإيطالي، الأمر الذي جعل الصفقة تفشل. ويبقى سعود عبد الحميد في صفوف ناديه الحالي، رغم أن صاحب الـ26 عاماً لديه بالفعلي عرضان من قبل ناديين في الدوري الإسباني، وهما رايو فاليكانو وديبورتيفو ألافيس، ويُمكنه الرحيل إلى أحدهما في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

وختمت الصحيفة تقريرها بالإشارة إلى أن سعود عبد الحميد، لعب مع ناديه لانس في 15 مواجهة خلال الموسم الحالي، واستطاع إحراز هدف وحيد وتقديم تمريرتين حاسمتين، لكنه يُعاني كثيراً في كيفية حجز مكانه الدائم في التشكيلة الأساسية، وهو ما جعله يُفكر في خيارة العودة مرة أخرى إلى ناديه السابق الهلال، إلا أن الصفقة فشلت، ما يجعله يركز على إكمال ما تبقى من الموسم مع فريقه الحالي.