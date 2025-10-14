فرينكي دي يونغ يقترب من تجديد عقده مع برشلونة وبند جزائي ضخم

- فرينكي دي يونغ يقترب من تجديد عقده مع برشلونة حتى صيف 2029، مع بند جزائي يبلغ 500 مليون يورو، مما يعكس أهميته في الفريق. - دي يونغ يُعتبر من الركائز الأساسية في خط وسط برشلونة، حيث يشكل ثنائياً قوياً مع بيدري تحت قيادة المدرب هانسي فليك، مما ساهم في تحقيق النادي لثلاثة ألقاب الموسم الماضي. - في الموسم الماضي، شارك دي يونغ في 46 مباراة وسجل أربعة أهداف، ويواصل تحسين مستواه تحت إشراف فليك في الموسم الحالي.

اقترب لاعب خط الوسط الهولندي، فرينكي دي يونغ (28 سنة)، من تجديد عقده مع نادي برشلونة الإسباني لسنوات قادمة، ورغم أنه لم يُعلن رسمياً عن ذلك، إلا أن الأمور الفنية اكتملت وسيتم التوقيع بين اللاعب وإدارة النادي، ليستمر واحدا من نجوم خط وسط النادي الكتالوني.

وأشارت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، الثلاثاء، إلى أن نجم خط الوسط الهولندي، فرينكي دي يونغ الذي ينتهي عقده في 30 يونيو/حزيران القادم، سيُوقع على عقد تجديد لمدة ثلاثة مواسم، حتى صيف عام 2029، عكس ما أشارت إليه بعض وسائل الإعلام إلى أنه لن يُجدد لأكثر من عامين فقط. وأكدت الصحيفة الإسبانية أن البند الجزائي الجديد في عقد الهولندي سيبلغ حوالى 500 مليون يورو وهي زيادة بنحو 100 مليون يورو عن عقده الحالي مع النادي الكتالوني.

ويُعد دي يونغ أحد أهم ركائز نادي برشلونة الإسباني مع المدرب الألماني، هانسي فليك، خصوصاً في آخر موسمين، إذ يلعب إلى جانب بيدري في وسط الملعب، ويُشكل الثنائي قوة ضاربة في المركزين، لناحية الاستحواذ على الكرة والسيطرة على المنافس، والتمريرات المؤثرة للمهاجمين في خط المقدمة، وبالتالي صناعة الفارق هجومياً بشكل كبير، وخصوصاً المستوى المُميز الذي قُدم في الموسم الماضي والذي ساهم في حصد النادي الكتالوني لثلاثة ألقاب (الدوري والكأس والسوبر الإسباني).



وخاض دي يونغ في الموسم الماضي 46 مباراة مع برشلونة في بطولات الدوري ودوري أبطال أوروبا وكأس ملك إسبانيا والسوبر الإسباني، وسجل أربعة أهداف، في وقت خاض في موسم 2025-2026 الحالي، ثماني مباريات وصنع هدفاً وحيداً حتى الآن، كما وبرز تحسن مستوى دي يونغ كثيراً مع المدرب هانسي فليك، الذي يُعد من أبرز المدربين في تطوير المستوى الفني والذهني لأبرز نجوم برشلونة.