فريق مكلارين يقترب من حسم بطولة الصانعين في فورمولا 1

- فريق مكلارين يقترب من التتويج ببطولة الصانعين لعام 2025 في "فورمولا 1"، حيث يحتاج إلى 13 نقطة فقط لتأكيد اللقب في سباق سنغافورة، بعد تحقيقه 12 انتصاراً في 17 مرحلة. - السائقان أوسكار بياستري ولاندو نوريس يمكنهما تأمين اللقب للفريق، حيث يتصدر بياستري الترتيب برصيد 324 نقطة، بينما يمتلك نوريس 299 نقطة، مما يعزز فرص مكلارين في حصد لقب السائقين أيضاً. - مكلارين يتصدر الترتيب برصيد 623 نقطة، متفوقاً بفارق كبير على مرسيدس وفيراري، مما يهدد سيطرة ماكس فيرستابن بطل العالم السابق.

بات فريق مكلارين قريباً من التتويج رسمياً ببطولة الصانعين لعام 2025 في بطولة العالم لـ"فورمولا 1"، حيث يمكنه رسمياً تأمين المركز الأول خلال مرحلة سنغافورة التي تقام في نهاية هذا الأسبوع بحكم الفارق الكبير عن منافسيه بعد السيطرة التي فرضها على البطولة، ذلك أنه بعد مرور 17 مرحلة، حصد الفريق 12 انتصاراً في إنجاز يؤكد الفارق عن بقية المشاركين.

ويحتاج الفريق إلى 13 نقطة فقط لضمان المحافظة على اللقب الذي توج به في العام الماضي أيضاً، ويمكن لأحد السائقين: الأسترالي أوسكار بياستري أو البريطاني لاندو نوريس، أن يهديا الفريق التتويج رسمياً، باعتبار أن كلاً منهما يقدم مستوى جيداً ومن السهل عليهما جمع هذا العدد من النقاط، ما يعطي الفريق لقباً جديداً قبل ست جولات من نهاية الموسم، عكس ما حصل في الموسم الماضي عندما حسم التتويج رسمياً في الأسبوع الأخير، وفق ما أكده موقع موتورسبورت الفرنسي أمس الأربعاء.

ويتصدر فريق مكلارين الترتيب برصيد 623 نقطة، ويحتل فريق مرسيدس المركز الثاني برصيد 290 نقطة، ثم فريق فيراري برصيد 286 نقطة، كما يمكن أن يحصد الفريق لقب السائقين، إذ يتصدر بياستري الترتيب برصيد 324 نقطة وفي رصيد نوريس 299 نقطة، ويحتل الهولندي ماكس فيرستابن المركز الثالث برصيد 255 نقطة. ورغم العودة القوية لبطل العالم في آخر أربع سنوات توالياً، فإن الفارق الكبير قد ينهي سيطرة فيرستابن على البطولة ويعود اللقب إلى أحد السائقين من فريق مكلارين.