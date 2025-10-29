فريق مغمور يجمع نجوم الماضي.. من أضواء البريمييرليغ إلى ملاعب الهواة

- انضمام نجوم سابقين من الدوري الإنجليزي الممتاز إلى فريق وايثونشو للهواة، حول دوري المخضرمين إلى عرض كروي ممتع، حيث يشارك الفريق في الدرجة التاسعة ويضم أسماء لامعة مثل جوليون ليسكوت وستيفن آيرلاند. - الفريق يتصدر جدول الترتيب بفارق أهداف كبير، محققاً انتصارات كاسحة، ويضم لاعبين بارزين مثل إميل هيسكي وداني درينكواتر، مما جعله ظاهرة فريدة تجمع بين الحنين وحب اللعبة. - تجمع اللاعبين في "المثلث الذهبي" بمقاطعة تشيشاير، حيث يعيش العديد من نجوم الكرة، ما يعزز من جاذبية المنطقة كوجهة مثالية للاعبين الباحثين عن الخصوصية والراحة.

انضم عدد من اللاعبين السابقين في الدوري الإنكليزي الممتاز "البريمييرليغ" إلى فريق وايثونشو للهواة في شمال إنكلترا، الذي أصبح حديث الجماهير، بعدما حوّل دورياً بسيطاً للمخضرمين (فوق 35 عاماً)، إلى عرض كروي ممتع، بفضل أسماء لامعة تألقت يوماً في الملاعب الكبرى.

ويشارك الفريق المعروف باسم وايثونشو فيتس، في الدرجة التاسعة الإنكليزية، ويضم بين صفوفه لاعبين بارزين سابقين مثل جوليون ليسكوت، وستيفن آيرلاند، وبابيس سيسيه، وجورج بويد، وغيرهم من الأسماء التي تركت بصمتها في البريمييرليغ. وقرر هؤلاء النجوم، بعد نهاية مشوارهم الاحترافي، البقاء قريبين من كرة القدم ومن عائلاتهم، عبر اللعب في نادٍ محلي يمنحهم المتعة من دون ضغوط المنافسات الكبرى.

وبحسب تقرير لقناة "تي واي سي" الأرجنتينية، يملك الفريق سجلاً مذهلاً هذا الموسم، إذ يتصدر جدول الترتيب برصيد تسع نقاط، وفارق أهداف يبلغ (+19)، بعدما حقق انتصارات كاسحة على منافسيه. ففي إحدى المباريات، فاز الفريق بنتيجة 10-1، سجل خلالها جورج بويد خمسة أهداف، وستيفن آيرلاند أربعة، وجوليون ليسكوت هدفاً واحداً، بعد أن تحوّل من الدفاع إلى الهجوم.

ويضم الفريق أيضاً أسماءً معروفة أخرى في كرة القدم الإنكليزية، مثل إميل هيسكي (ليفربول)، ماينور فيغيروا (ويغان)، دارون غيبسون (مانشستر يونايتد)، بايي عمر نياسي (إيفرتون)، نيدوم أونواها (مانشستر سيتي)، كلايتون ماكدونالد (بورت فايل)، كذلك يوجد اسم داني درينكواتر، نجم تشلسي السابق وبطل الدوري مع ليستر سيتي، ضمن قائمة اللاعبين المسجلين، وإن لم يشارك بعد في أي مباراة. وبهذا، تحوّل الفريق المغمور إلى ظاهرة فريدة في شمال إنكلترا، تجمع بين الحنين إلى الماضي، وحب اللعبة بعيداً عن الأضواء.

والسبب وراء اجتماع هذا العدد الكبير من نجوم الدوري الإنكليزي السابقين في فريق واحد ليس غريباً، إذ إن جميعهم يقيمون في ما يُعرف بـ"المثلث الذهبي" في مقاطعة تشيشاير، وهي منطقة راقية تقع في شمال غرب إنكلترا، تضم بلدات مثل ويلمسلو وألدرلي إيدج وبريستبري، وتُعد موطناً للعديد من لاعبي كرة القدم الحاليين والمعتزلين. ففي محيط النادي نفسه، يعيش حالياً كل من جاك غريليش وجوردان بيكفورد، فيما كان فيل فودين من أبرز القاطنين هناك سابقاً.

ويُعرف هذا الركن من المملكة المتحدة أيضاً، باسم "حزام لاعبي كرة القدم"، ويشهد ارتفاعاً مستمراً في أسعار العقارات، رغم التراجع في مناطق أخرى. ووفقاً لمؤشر أسعار المساكن، ارتفعت الأسعار في المنطقة بنسبة 10.7% خلال العام الماضي، ما جعلها وجهة مثالية للاعبين الباحثين عن الخصوصية والراحة، والقرب من أندية مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وليفربول وإيفرتون. وبالنسبة إلى هؤلاء النجوم السابقين، لا يمثل اللعب في دوري الهواة مجرد تسلية، بل وسيلة للبقاء في أجواء المنافسة، دون الابتعاد عن نمط حياتهم المريح.