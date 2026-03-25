فريق قطري يضمّ نجم لانس منافس باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي

- قرر ويسلي سعيد، مهاجم لانس الفرنسي، الانتقال إلى الشمال القطري بعقد يمتد لثلاث سنوات، رغم تألقه في الدوري الفرنسي ومساهمته في منافسة لانس على الصدارة. - برز سعيد هذا الموسم بتسجيله عشرة أهداف وتقديم تمريرتين حاسمتين، بعد تعافيه من سلسلة إصابات وتغيير مركزه إلى الجناح الأيسر، مما جعله أحد الركائز الأساسية في تشكيلة المدرب بيير ساج. - يُتوقع أن يحصل سعيد على أعلى راتب في مسيرته مع الشمال القطري، حيث سيكون شريكاً للنجم الجزائري بغداد بونجاح، دون الكشف عن التفاصيل المالية للصفقة.

قرّر مهاجم لانس الفرنسي، ويسلي سعيد (30 عاماً)، خوض تجربة جديدة في مسيرته، بعدما وقّع عقداً يمتد لثلاثة أعوام مع الشمال القطري، على أن ينتقل إلى صفوفه مع نهاية الموسم الحالي بعد انتهاء عقده مع النادي الفرنسي، بحسب ما ذكر راديو "RMC" أمس الثلاثاء.

ويأتي هذا القرار في توقيت حساس، إذ ينافس لانس بقوة على صدارة الدوري الفرنسي إلى جانب باريس سان جيرمان، ويحتل حالياً المركز الثاني مع حظوظ كبيرة في بلوغ مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، إلا أن الفريق سيخوض هذا التحدي المرتقب من دون أحد أبرز عناصره الهجومية.

وبرز سعيد هذا الموسم وهو إحدى الركائز الأساسية في تشكيلة المدرب، بيير ساج، بعدما تجاوز سلسلة من الإصابات أثّرت ببدايته مع الفريق، حيث عانى من 12 إصابة أبعدته لفترات طويلة، قبل أن يستعيد جاهزيته ويؤكد حضوره بقوة، مستفيداً من تغيير مركزه إلى الجناح الأيسر وتطور أسلوب لعبه.

وأسهم المهاجم الفرنسي، الذي سبق له اللعب مع رين وديجون، في نتائج فريقه هذا الموسم بتسجيله عشرة أهداف وتقديم تمريرتين حاسمتين خلال 23 مباراة في الدوري، ما جعله أحد أبرز أسباب المنافسة القوية التي يخوضها لانس على المراكز المتقدمة.

ورغم هذه الأرقام، فضّل اللاعب البالغ 30 عاماً خوض تجربة الدوري القطري، في خطوة وُصفت باللافتة من الناحية الرياضية بحسب المصدر عينه، خصوصاً أنّه كان يحظى بثقة الجهاز الفني والجماهير ويعيش إحدى أفضل فتراته البدنية والفنية.

وأكد المصدر نفسه أنّ عقد ويسلي سعيد يمتد مع الشمال لثلاث سنوات مع خيار التمديد لموسم إضافي، وسط توقعات بأن يحصل على أعلى راتب في مسيرته، من دون الكشف عن التفاصيل المالية للصفقة حتى اللحظة، حيث سيكون هناك شريكاً للنجم الجزائري بغداد بونجاح.

وكان ويسلي سعيد قد بدأ ممارسة كرة القدم عام 2001 بعمر الست سنوات مع فريق محلي للهواة يُدعى نوازي لو غرون قبل أن يلعب بعدها مع فريق فيي سور مارني، الذي فتح له المجال أمام الالتحاق بنادي رين، الذي عمل على صقل موهبته حتى وقع أول عقد احترافي مع الفريق الثاني عام 2012، ومنه التحق بالفريق الأول ليبدأ رحلته الاحترافية، مع الإشارة إلى أنّه مثّل الفئات السنية الفرنسية بمختلف مراحلها من تحت 16 عاماً حين سجل تسعة أهداف في 11 مباراة مروراً بما دون 17 و18 و19 و20 و21 عاماً في 2016، لكنه لم يحصل قط على فرصة اللعب مع منتخب الديوك الأول نظراً لصعوبة المنافسة بوجود أسماء كبيرة ورنانة.