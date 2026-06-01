فريق فيراري يواجه تحدياً صعباً في سباق موناكو

يواجه فريق فيراري خياراً صعباً قبل سباق جائزة موناكو يوم الأحد المقبل، في المرحلة الخامسة من بطولة العالم لـ"فورمولا 1" بعد إلغاء جولتين، حيث يأمل الفريق في التألق، ساعياً للفوز بأول جائزة كبرى له هذا الموسم، خاصة في مواجهة فريق مرسيدس الذي هيمن على البطولة منذ بدايتها، ويُدرك فيراري أنه سيحتاج إلى تقديم أداء قوي على حلبة موناكو.

وأكد موقع سبورتس أوتو موتو الفرنسي، الاثنين، أن شارل لوكلير من إمارة موناكو، الذي سبق له الفوز بهذه الجائزة الكبرى في عام 2024، يرغب في التألق على أرضه وبين جمهوره. لكن يوم الأحد المقبل، قد يواجه فريق مارانيلو خياراً صعباً في هذا السباق، حيث يُمكن أن يُشكّل كل من لوكلير والبريطاني لويس هاميلتون تحدياً للفريق، بما أن كلاً منهما يرغب في الانتصار والتألق في هذه الجولة.

وتفوّق البريطاني بشكل واضح على شارل لوكلير في جائزة كندا الكبرى، حيث حلّ ثانياً خلف كيمي أنتونيلي. ووفقاً للسائق الألماني السابق رالف شوماخر، قد يُعقّد هذا الأمر اختيار فيراري لسباق موناكو، لأن فريق فيراري يعلم أن لوكلير قوي جداً في سباقه المحلي، ولكن بالنظر إلى مستوى هاميلتون، قد يضطر الفريق بقيادة مديره الفرنسي فريدريك فاسور إلى اختيار أحد سائقيه للمنافسة على الفوز.

ولم يكشف فريق فيراري عن ترتيب السائقين بالنسبة إليه، وبالتالي فهو لا يدعم أياً منهما لحدّ الآن، وسينتظر تطور الترتيب لاحقاً من أجل حسم موقفه ودعم السائق الذي يملك أكبر فرص للانتصار وحصد ترتيب جيّد بنهاية بطولة العالم، ولهذا فقد نشهد يوم الأحد تنافساً ثنائياً مشتعلاً بينهما.