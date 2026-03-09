فريق فرنسي مهتم بمهاجم يوفنتوس بعد معاناته في إيطاليا

- تزايدت الشكوك حول مستقبل جوناثان ديفيد مع يوفنتوس بسبب تراجع مستواه، مما أثار اهتمام ليون الفرنسي بالتعاقد معه في الانتقالات الصيفية المقبلة. - يفضل مدرب يوفنتوس، لوتشيانو سباليتي، الاعتماد على خط هجوم ثلاثي مرن، مما يقلل من فرص ديفيد في التشكيلة الأساسية، خاصة مع عودة دوسان فلاهوفيتش من الإصابة. - رغم بدايته الإيجابية في 2026، حيث سجل أربعة أهداف وصنع هدفين، إلا أن أداء ديفيد لم يكن كافياً لنقل فعاليته الهجومية إلى الدوري الإيطالي.

تزايدت الشكوك في الأسابيع الأخيرة بشأن مستقبل المهاجم الكندي جوناثان ديفيد مع نادي يوفنتوس الإيطالي، في ظل تراجع مستواه خلال موسمه الأول مع الفريق، وهو ما فتح الباب أمام تقارير تتحدث عن اهتمام ليون الفرنسي بالحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت صحيفة توتوسبورت وموقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي أن نادي ليون يُعد من بين الأندية المهتمة بالتعاقد مع المهاجم الكندي في حال أصبح متاحاً خلال سوق الانتقالات الصيفية، في الوقت الذي يُفضل مدرب السيدة العجوز حالياً لوتشيانو سباليتي الاعتماد على خط هجوم ثلاثي مرن، وهو ما يعني ابتعاد ديفيد عن التشكيلة الأساسية خلال الفترة المقبلة، خاصة مع توقع تراجع فرصه أكثر عند عودة الصربي دوسان فلاهوفيتش من الإصابة.

وكان ديفيد قد انضمّ إلى يوفنتوس في صفقة انتقال حرّ مع بداية فترة الانتقالات الصيفية الماضية، بعد تجربة استمرّت خمس سنوات مع ليل الفرنسي، سجل خلالها 109 أهداف في 232 مباراة بمختلف المسابقات، غير أن المهاجم الدولي الكندي لم ينجح حتى الآن في نقل تلك الفعالية الهجومية إلى الدوري الإيطالي، إذ اكتفى بتسجيل خمسة أهداف وصناعة أربعة أخرى خلال مشاركاته هذا الموسم.

وشهدت بداية عام 2026 بعض المؤشرات الإيجابية بالنسبة إلى اللاعب، بعدما سجل أربعة أهداف وصنع هدفين في خمس مباريات متتالية في الدوري الإيطالي خلال شهري يناير/كانون الثاني وبداية فبراير/شباط، إلا أنّ تلك الفترة بقيت الاستثناء الأبرز في موسمه حتى الآن. ويحتلّ ليون حالياً المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الفرنسي تحت قيادة البرتغالي باولو فونسيكا، المدرب السابق لميلان، غير أنّ اهتمام النادي الفرنسي بضمّ ديفيد يبقى مرتبطاً بإمكانية تأهله لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.