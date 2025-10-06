فريق دراجات من إسرائيل يعيد هيكلته بعد احتجاجات سباق "لا فويلتا"

- أعلن فريق "إسرائيل - بريميير تيك" للدراجات الهوائية عن إنهاء ارتباطه بإسرائيل، مع إعادة هيكلته وتغيير اسمه بحلول عام 2026، وذلك لضمان مستقبل الفريق وتطوره بعيداً عن السياسة. - انسحب رجل الأعمال سيلفان آدامز، الممول الرئيسي للفريق، بسبب ما وصفه المجتمع الدولي بـ"الإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة"، مما يعكس تحولاً كبيراً في توجهات الفريق. - يعتزم الفريق افتتاح "فصل جديد" في مسيرته، مع التركيز على دعم المواهب الشابة عالمياً، بعد موجة رفض واسعة واجهها في سباق "لا فويلتا" الإسباني.

أعلن فريق "إسرائيل - بريميير تيك" للدراجات الهوائية، في بيان رسمي، عن إنهاء ارتباطه بإسرائيل، مؤكداً أن اسمه وهيكليته الجديدة لن يكون لهما أي علاقة بالهوية السابقة، على أن يجري الكشف عن الشكل الجديد للفريق خلال عام 2026.

وبحسب تقرير صحيفة آس الإسبانية، اليوم الاثنين، فقد أوضح البيان أن القرار يشمل أيضاً انسحاب رجل الأعمال سيلفان آدامز، الذي كان يُعدّ الممول الرئيسي للفريق والمقرّب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مشيراً إلى أن قراره مرتبط بما وصفه المجتمع الدولي على نطاق واسع بأنه "الإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة".

وجاء في البيان أن الفريق، الذي تأسس قبل 11 عاماً تحت اسم سيكلينغ أكاديمي، بهدف تطوير المواهب من الدول غير التقليدية في رياضة الدراجات، ومن ضمنها إسرائيل، قرر إعادة الهيكلة والابتعاد عن الهوية الإسرائيلية، من أجل "ضمان المستقبل ومواصلة التطور". وأكد القائمون عليه أن الخطوة تأتي "بدافع الحفاظ على التماسك الداخلي والاستمرار كمشروع رياضي عالمي بعيد عن السياسة".

وأشار البيان إلى أن الفريق سيفتتح "فصلاً جديداً" في مسيرته، سيُعلن عنه قريباً، مع التأكيد على التزامه بمواصلة دعم المواهب الشابة حول العالم. يُذكر أن الفريق واجه موجة رفض واسعة خلال مشاركته الأخيرة في سباق "لا فويلتا" الإسباني، وتسبّبت احتجاجات ضخمة في مدن مثل بلباو وغاليسيا ومدريد، في تعطيل مراحل من السباق، ما اضطر الفريق إلى إزالة اسم "إسرائيل" من قميصه خلال المنافسات، رغم أنه أكمل السباق حتى نهايته.