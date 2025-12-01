فريق أوروبي يسعى لمنع لاعب تونسي من المشاركة في أمم أفريقيا

- يواجه سيباستيان تونكتي تحديات مع نادي سلتيك الاسكتلندي بعد فقدانه لمكانه في التشكيلة الأساسية، رغم تعافيه من الإصابة، مما أثار تساؤلات الجماهير التونسية حول قرارات الجهاز الفني. - تشير مصادر إلى أن سلتيك يحاول الضغط على تونكتي لعدم المشاركة في كأس أمم أفريقيا 2025، رغم عدم قدرتهم على منعه قانونياً، مما يضع اللاعب في موقف صعب بين التزاماته مع النادي والمنتخب. - تونكتي مُصرّ على المشاركة في البطولة الأفريقية، رغم الضغوطات والإصابة السابقة، مما يعكس التحديات التي يواجهها اللاعب بين طموحاته الدولية ومتطلبات ناديه.

يمرّ النجم التونسي سيباستيان تونكتي (23 عاماً) بفترة صعبة مع ناديه سلتيك الاسكتلندي، بعدما فقد مقعده في التشكيلة الأساسية، خلال الفترة الأخيرة، في الوقت الذي ينتظر منتخب بلاده جهوزية اللاعب، ليكون في أفضل حالاته قبل انطلاق بطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم بالمغرب 2025.

وتحوّل "نسر قرطاج" مؤخراً إلى لاعب احتياطي، بعدما كان أحد العناصر المهمة في الفريق، رغم أنه تعافى من الإصابة، إذ دخل بديلاً في مباراتي سلتيك الأخيرتين، ضمن منافسات الدوري الاسكتلندي الممتاز لكرة القدم، ما طرح تساؤلات عديدة في صفوف الجماهير التونسية، حول سبب هذا القرار المفاجئ من الجهاز الفني للفريق.

وبحسب ما أفاد به مصدر مقرب من تونكتي، في حديث لـ "العربي الجديد"، اليوم الأحد، فإن ما يحدث للاعب هو استفزاز صريح من سيلتك بسبب قرب موعد أمم أفريقيا، وهي رسالة غير مباشرة تدل على أنه سيخسر مقعده في الفريق، إذا شارك في بطولة "الكان"، مضيفاً أنّ النادي الاسكتلندي العريق يرغب في التمسك بلاعبه، خلال فترة إقامة البطولة.

ولا يحق لسلتيك منع تونكتي من الانضمام الى معسكر منتخب تونس، قبل عشرة أيام من بدء البطولة الأفريقية، وتحديداً يوم 21 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، وفقاً لما تفرضه لوائح الاتحادين الدولي والأفريقي، لكنه سيتضرر كثيراً من غياب نجمه، خلال تلك الفترة التي ستشهد نسقاً مرتفعاً من المباريات لفريق سيلتك، سواءً في الدوري المحلي أو نهائي كأس الرابطة الاسكتلندية، والدوري الأوروبي "أوروبا ليغ".

وكان طبيب سلتيك قد فرض على تونكتي فترة من الراحة، ما منعه من الانضمام إلى معسكر المنتخب التونسي الأخير، وحرمه بذلك من مواجهة البرازيل الودية، بسبب تأثير إصابة قديمة على مستوى الفخذ، رغم أن اللاعب تمسك بحضور المعسكر، وهو متشبث كذلك بالمشاركة في أمم أفريقيا، رغم كل هذه الضغوطات.