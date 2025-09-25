فريق أسترالي يفسخ عقد نجمه الأميركي مونتريزيل هاريل بسبب المنشطات

- فسخ نادي أديلايد ثيرتي سيكسرز الأسترالي عقد مونتريزيل هاريل بعد فشله في اختبار المنشطات في الصين، مما أدى إلى إنهاء مشاركته في الدوري الأسترالي لكرة السلة وتوقع عقوبة إيقافه. - جاءت نتيجة اختبار هاريل إيجابية لحمض تيتراهيدروكانابينول أثناء لعبه مع شينغيانغ فلاينغ تايغرز في الدوري الصيني، مما أثر على مسيرته مع أديلايد. - هاريل، الذي لعب سابقاً مع فرق مثل لوس أنجليس كليبرز، يواجه حالياً إيقافاً مؤقتاً بانتظار العقوبة النهائية من الوكالة الصينية لمكافحة المنشطات.

فسخ نادي أديلايد ثيرتي سيكسرز الأسترالي عقد لاعب دوري السلة الأميركية للمحترفين سابقاً، مونتريزيل هاريل، بعد فشله في اختبار المنشطات في الصين هذا العام، لتنتهي رحلته في منافسات بطولة الدوري الأسترالي لكرة السلة، ومن المتوقع أن يتعرض لعقوبة إيقاف ومنعه من المشاركة مع أي فريق آخر في هذا الموسم.

وأعلن نادي أديلايد ثيرتي سيكسرز الأسترالي أنه لم يكن لديه خيار سوى الانفصال عن مهاجمه الأميركي القوي، مونتريزيل هاريل، الذي بدأ مشواره في بطولة الدوري الأميركي لكرة السلة مع هيوستن روكتس وصنع اسمه مع لوس أنجليس كليبرز. وجاءت نتيجة اختبار هاريل في إبريل/نيسان الماضي إيجابية لحمض تيتراهيدروكانابينول، وهي مادة لديها التأثير النفسي ذاته الموجود في الماريجوانا، أثناء لعبه مع فريق شينغيانغ فلاينغ تايغرز في بطولة الدوري الصيني (من شهر مارس/آذار الماضي). وأُعلن عن نتيجة الاختبار الإيجابية بعد شهرين فقط، بعد عودته إلى صفوف أديلايد الذي دافع عن ألوانه موسم 2024-2025.

ويقضي مونتريزيل هاريل، الذي لعب أيضاً مع لوس أنجليس ليكرز وواشنطن ويزاردز، حالياً فترة إيقاف موقتة، في انتظار العقوبة النهائية من الوكالة الصينية لمكافحة المنشطات، وذكر نادي أديلايد في بيان رسمي: "في الوضع الحالي، لا يسمح لهاريل بالتدريب أو اللعب. في ظل عدم وجود جدول زمني لانتهاء العملية وعدم اليقين بشأن أي عقوبات، لم يتبقَّ للنادي خيار سوى إنهاء عقد هاريل للسماح له بالتحرك نحو استكمال تشكيلته الأساسية"، يُذكر أن الموسم الجديد من بطولة الدوري الأسترالي لكرة السلة انطلق الأسبوع الماضي.