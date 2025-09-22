فريتز يخطف الأنظار ويقود فريق العالم إلى استعادة لقب كأس ليفر للتنس

- قاد تايلور فريتز فريق العالم للفوز بكأس ليفر للتنس في سان فرانسيسكو، متغلبًا على فريق أوروبا بنتيجة 15-9، بعد فوزه على الألماني ألكسندر زفيريف 6-3 و7-6 (7/4). - رغم محاولات زفيريف للعودة في المجموعة الثانية، إلا أن فريتز حسم المباراة بشوط كسر التعادل، بينما ساهم الإسباني كارلوس ألكاراز في تقليص الفارق لأوروبا بفوزه على الأرجنتيني سيروندولو. - استعاد فريق العالم اللقب الذي خسره العام الماضي، بفضل نظام النقاط الذي يمنح الفوز للفريق الذي يصل إلى 13 نقطة أولاً.

نجح النجم الأميركي، تايلور فريتز (27 عاماً)، في قيادة فريق العالم إلى استعادة لقب مسابقة كأس لَيفر لكرة التنس، التي أقيمت نسختها الثامنة في سان فرانسيسكو بالولايات المتحدة، على حساب فريق أوروبا، بنتيجة (15-9)، بعد تغلبه على الألماني ألكسندر زفيريف 6-3 و7-6 (7/4)، في المواجهة التي جمعت بينهما، فجر اليوم الاثنين.

وتغلب فريتز في المجموعة الأولى على زفيريف الثالث، الذي بدا عليه الإرهاق، لكن الألماني حاول العودة في المجموعة الثانية، وعلى الرغم من تأخره بكسر إرسال 3-4، فإنه نجح أخيراً في انتزاع أول فرص كسر له في اللقاء، وتمكن من استغلال الثالثة ليدرك التعادل 4-4 وسط فرحة زملائه. وبعد شوط سريع على إرساله، وضع زفيريف منافسه أمام مهمة الحفاظ على إرساله للبقاء في المجموعة، ليتجه اللاعبان إلى شوط كسر التعادل، إذ تقدم فريتز 3-0، قبل أن يعادل الألماني بثلاث نقاط متتالية، إلا أن الأميركي حسم أربعاً من النقاط الخمس الأخيرة.

وكان الإسباني كارلوس ألكاراز، القادم من تتويجه بلقبه السادس في البطولات الكبرى في الولايات المتحدة، قد أبقى على آمال أوروبا بفوز كاسح 6-2 و6-1 على الأرجنتيني فرانسيسكو سيروندولو، بعدما قلّص الإسباني برفقة النرويجي كاسبر رود الفارق لأوروبا بفوزهما في الزوجي على الأميركيين: رايلي أوبيلكا وأليكس ميكلسن 7-6 (7/4) و6-1 في افتتاح المباريات، لكن الأسترالي أليكس دي مينور الثامن، وسّع الفارق مجدداً بفوزه على التشيكي ياكوب منشيك 6-3 و6-4، ليمنح فريق العالم التقدم (12-6).

وكان دي مينور قد تغلب، يوم السبت الماضي، على زفيريف في الفردي والزوجي، فيما يمنح الفوز يوم الجمعة نقطة واحدة، والسبت اثنتين، والأحد ثلاث نقاط، في حين يتوج الفريق الذي يسبق منافسه إلى نيل 13 نقطة، وبهذه الطريقة استعاد فريق العالم اللقب، الذي خسره لمصلحة فريق أوروبا العام الماضي في برلين، بعدما توّجت أوروبا بخمس من النسخ السبع الأولى من البطولة، التي شارك في تأسيسها النجم السويسري السابق، روجر فيدرر.