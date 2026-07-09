فرنسا وحلم المونديال مع ديشان.. هل يأتي الدفاع بالكأس؟

- أثبت منتخب فرنسا في مونديال 2026 قوته الدفاعية، حيث تلقى هدفين فقط في خمس مباريات، متفوقاً على منتخبات مثل السنغال، العراق، النرويج، السويد، وباراغواي، ليصل إلى ربع النهائي لمواجهة المغرب. - قبل البطولة، عانى الدفاع الفرنسي، حيث تلقى سبعة أهداف في آخر خمس مباريات ودية، لكن المدرب ديدييه ديشان نجح في تحسين الأداء الدفاعي بشكل ملحوظ خلال كأس العالم. - يحتل المنتخب الفرنسي المركز الرابع دفاعياً بنسبة 0.4 هدف في المباراة، متفوقاً على كولومبيا، بينما تتصدر إسبانيا والمكسيك القائمة بدون أهداف في مرماهم.

أثبت منتخب فرنسا في مونديال 2026 قوته الدفاعية، فهو لم يتلقَّ سوى هدفين في خمس مباريات خلال كأس العالم المُقامة حالياً في أميركا وكندا والمكسيك.

وبعد التفوق على منتخب السنغال (3-1) في افتتاح مشواره في دور المجموعات، ثم تخطى المنتخب الفرنسي منافسه منتخب العراق بثلاثية نظيفة، وبعد ذلك اكتسحت فرنسا منافسها منتخب النرويج (4-1)، لتعود وتتخطى منتخب السويد بثلاثية نظيفة، وأخيراً التفوق على منتخب باراغواي في مواجهة دور الـ16 بهدف نظيف، ليتأهل لمواجهة منتخب المغرب في الدور ربع النهائي.

وقبل بداية مونديال 2026، لم يكن دفاع منتخب فرنسا في أفضل أحواله، إذ تلقت شباكه سبعة أهداف في آخر خمس مباريات ودية قبل خوض منافسات كأس العالم، ما يعني أن المدرب ديدييه ديشان حاول معالجة الأمور بسرعة قبل الدخول في منافسات كأس العالم، من أجل تجنب التعرض لمزيد من الأهداف، وبالتالي تعريض منتخب "الديوك" لصعوبات وتعقيدات كبيرة من أجل التأهل إلى الأدوار المتقدمة في كأس العالم.

ويحتل المنتخب الفرنسي المركز الرابع في قائمة أفضل المنتخبات على الصعيد الدفاعي، بنسبة أهداف في كل مباراة بلغت 0,4 هدف، ويتقدم على فرنسا منتخب كولومبيا الثالث (0,3)، بينما تتصدر كل من إسبانيا والمكسيك القائمة بصفر أهداف في الشباك حتى الآن.

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ويحتل المنتخب الفرنسي المركز الرابع بعدد المباريات بنظافة شباكه بثلاث مباريات مثل منتخب كولومبيا، في وقت تبقى المكسيك وإسبانيا في الصدارة (4 مباريات بنظافة شباك). ولتأكيد قوة دفاع منتخب فرنسا، فإن نسبة الأهداف المتوقعة التي كان من الممكن أن تدخل شباك المنتخب هي 3,7 أهداف، لكن الحصيلة هي هدفان في مرماه فقط، ما يعني أن الدفاع الفرنسي يملك القدرة على الدفاع عن مرماه والحفاظ على نظافة الشباك.

والجميع يعرف أن المنتخب الذي يعرف كيف يُدافع عن مرماه ويُحافظ على نظافة الشباك، يُمكنه الوصول إلى مراحل متقدمة في البطولات العالمية، وكما يقول مدرب مانشستر يونايتد الإنكليزي التاريخي، السير أليكس فيرغسون، فإن الهجوم القوي يضمن الانتصارات لكن الدفاع القوي يُحقق البطولات.