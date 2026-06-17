فرنسا والسنغال مواجهة أفريقية.. عبارة عنصرية تورط صحافياً أرجنتينياً

- أثار تصريح عنصري لمعلق رياضي أرجنتيني خلال مباراة فرنسا والسنغال في كأس العالم 2026 جدلاً واسعاً، حيث وصف المواجهة بأنها بين "دولتين أفريقيتين"، مما أثار غضباً على مواقع التواصل الاجتماعي. - تتواصل التوترات بين الأرجنتين وفرنسا منذ نهائي كأس العالم 2022، حيث شهدت الفترة الأخيرة تصريحات مثيرة للجدل من شخصيات أرجنتينية ضد المنتخب الفرنسي. - يثير وجود عدد كبير من اللاعبين من أصول أفريقية في منتخب فرنسا نقاشات، خاصة مع تزايد اختيار اللاعبين الشبان تمثيل منتخباتهم الأصلية.

أعادت مواجهة فرنسا والسنغال في كأس العالم 2026، التنافس الحاصل بين الديوك والأرجنتين منذ نهائي كأس العالم 2022، الذي شهد تفوق منتخب التانغو بركلات الترجيح ليفوز باللقب الثالث في مسيرته، لتنطلق بعدها موجة من الأحداث الاستفزازية بين الجماهير في البلدين، لكن هذه المرة فإن "تصريحاً عنصرياً" على التلفزيون الأرجنتيني، أثار جدلاً واسعاً، وفق ما نقله موقع أر.تي.إل البلجيكي، الأربعاء.

وأكد الموقع البلجيكي، أنه أثناء تعليقه على مباراة كأس العالم بين السنغال وفرنسا، أدلى معلق رياضي بتصريحٍ مُشين، حسب الموقع، فقد قال بابلو جيرالت، خلال فترة توقف اللعب: "النتيجة "0-0، حتى الآن، في هذه المواجهة بين دولتين أفريقيتين". وأثارت هذه التصريحات ردود فعلٍ غاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبرها العديد من المستخدمين عنصريةً وغير مُحترمة لكلٍ من المنتخبين الفرنسي والسنغالي.

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ويُضاف هذا الجدل إلى سلسلة من الحوادث والتصريحات المُثيرة للجدل التي تورط فيها شخصيات أرجنتينية بشأن منتخب فرنسا في السنوات الأخيرة. ولا ننسى على وجه الخصوص الهتاف الذي أطلقه لاعبون أرجنتينيون ضد لاعبي بطل مونديال 2018 و1998. ويُثير وجود عددٍ كبيرٍ من اللاعبين في منتخب فرنسا من أصول أفريقية، جدلاً واسعاً خاصة وأن معظمهم يقدم الإضافة ويصنع الفارق، رغم أن المنتخبات الفرنسية خسرت الكثير من المواهب في المواسم الأخيرة، بتزايد إقبال اللاعبين الشبان على تمثيل منتخباتهم الأصلية، رغبة في الحضور في أهم البطولات في العالم، ونحت مسيرة دولية أمام صعوبة تمثيل منتخب فرنسا.