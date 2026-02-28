فرنسا متخوفة من إصابة مبابي بسبب كأس العالم 2026

- قلق فرنسي بشأن مبابي: يعاني كيليان مبابي من إصابة في الركبة قد تبعده عن ريال مدريد لأربع مباريات، مما يثير قلق الاتحاد الفرنسي حول جاهزيته لكأس العالم 2026. - تأثير الإصابة على الأداء: مبابي يلعب بقدم واحدة منذ ستة أسابيع، مما يؤثر على سرعته وقدرته البدنية، وقد يهدد مشاركته في المونديال. - خطط التعافي: يسعى مبابي للتعافي الكامل لتجنب جراحة محتملة، مما قد يبعده عن مباريات مهمة لريال مدريد، ويثير مخاوف فرنسا من فقدان نجمها في المونديال.

ظهر تخوف كبير من منتخب فرنسا بخصوص الحالة البدنية والفنية للمهاجم، كيليان مبابي (27 سنة)، الذي يُعاني من إصابة في الركبة، ومن المتوقع أن يغيب بسببها عن فريق ريال مدريد الإسباني لأربع مباريات مقبلة، الأمر الذي اعتبره الاتحاد الفرنسي بمثابة إنذار كبير ربما يؤثر على جهوزية قائد الديوك.

ونشرت صحيفة ليكيب الفرنسية، الجمعة، تفاصيل تخصُ المهاجم الفرنسي، كيليان مبابي (27 سنة)، حيث يسود تخوفٌ كبيرٌ في منتخب فرنسا بأنّ يصل هداف نادي ريال مدريد إلى بطولة كأس العالم 2026 مُصاباً، وبالتالي سيكون الأمر بمثابة ضربة قوية لمنتخب "الديوك" الذي يسعى لأن يكون واحداً من أقوى المرشحين المنافسين على لقب المونديال في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وبحسب التفاصيل فإن الجهاز الفني في منتخب فرنسا يتخوف كثيراً من مشكلة الركبة التي يُعاني منها مبابي في موسم 2025-2026، فهو يلعب بقدم واحدة لحوالي ستة أسابيع متواصلة حالياً مع نادي ريال مدريد الإسباني بحسب ما ذكرته صحيفة ليكيب، وهو الأمر الذي كلّفه صعوبة في الانطلاقات السريعة كثيراً، وإن لم ينجح في تخطي هذه المرحلة فمن الممكن أن يؤثر ذلك على جهوزيته الفنية والبدنية قبل الوصول إلى المونديال.

وبحسب التفاصيل أيضاً، بدأ مبابي سباق من أجل التعافي الكامل وتجنّب التعرض لإصابة أخطر أو إجراء عملية جراحية بطلب من الجهاز الطبي الخاص بالنادي الملكي، ولهذا فضّل الجهاز الفني ألا يلعب المهاجم الفرنسي في المباريات الثلاث المقبلة في بطولة الدوري الإسباني، وربما يغيب عن ذهاب دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا أمام مانشستر سيتي الإنكليزي.

وفي وقت سيتأثر ريال مدريد يغياب مبابي عن هجومه خلال المباريات المهمة المقبلة، فإن منتخب فرنسا متخوف جداً من فقدان واحد من أهم العناصر في تشكيلته التي ستخوض منافسات مونديال 2026، خصوصاً أن المدرب، دييديه ديشان، يعرف جيداً أن خسارة لاعب مثل مبابي من شأنه أن يُقلل كثيراً من قوة منتخب "الديوك" في البطولة العالمية، وحلم التتويج الثالث.