فرنسا لا تسقط مبكراً في المونديال.. رقم لافت يؤكد الدليل

- منذ عام 1958، واجه المنتخب الفرنسي تحديات كبيرة في كأس العالم، حيث خرج من الأدوار الإقصائية أمام ألمانيا ثلاث مرات، بينما وصل إلى النهائي أربع مرات، محققًا اللقب في 1998 و2018، وخسر أمام إيطاليا في 2006 والأرجنتين في 2022. - في نسخة 2026، تأهلت فرنسا إلى دور الـ16 بعد فوزها على السويد، بينما خرجت ألمانيا من دور الـ32، مما يفتح الباب أمام فرنسا للوصول إلى النهائي للمرة الثالثة على التوالي. - تاريخ فرنسا في كأس العالم يشمل غيابها عن خمس نسخ، وخروجها من الدور الأول أربع مرات، مع تحقيقها إنجازات بارزة في الأعوام 1998 و2018.

منذ عام 1958، لم ينجح سوى منتخب واحد في إقصاء فرنسا من الأدوار الإقصائية لبطولة كأس العالم قبل المباراة النهائية، وهو المنتخب الألماني، الذي لم يعد ضمن المنافسين على لقب نسخة 2026، المقامة حالياً في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وبعد خسارته في نصف النهائي أمام البرازيل عام 1958، خسر منتخب "الديوك" أمام ألمانيا ثلاث مرات في الأدوار الإقصائية قبل المباراة النهائية. أما في باقي النسخ، فإما خرجت فرنسا من دور المجموعات، أو وصلت إلى النهائي (أربع مناسبات). وبما أن ألمانيا خرجت من دور الـ32 في نسخة 2026، فإن زملاء كيليان مبابي يحلمون بالوصول إلى النهائي للمرة الثالثة على التوالي.

ثلاث إقصاءات أمام ألمانيا وأربع نهائيات

أقصى الألمان المنتخب الفرنسي مرتين في نصف النهائي، عامي 1982 (3-3، 5-4 بركلات الترجيح) و1986 (2-0)، وهما هزيمتان لا تزالان مؤلمتين للغاية للاعبين والجماهير في تلك الحقبة. أما آخر خيبة أمل أمام ألمانيا فتعود إلى ربع نهائي 2014 (1-0) عندما سجل ماتس هوملز هدف المباراة الوحيد. فيما عدا ذلك، خرج المنتخب الفرنسي من الدور الأول أربع مرات (1966، 1978، 2002، 2010). كما غاب عن خمس نسخ، حين فشل في التأهل أعوام 1962، 1970، 1974، 1990، و1994. وأخيراً، وصل إلى الدور النهائي أربع مرات، فاز مرتين باللقب عامي 1998 و2018، وخسر مرتين أمام إيطاليا عام 2006 (1-1، 3-0 بركلات الترجيح) والأرجنتين عام 2022 (3-3، 4-2 بركلات الترجيح).

ماذا عن عام 2026؟

تأهل لاعبو ديدييه ديشان إلى دور الـ16 بفوزهم على السويد 3-0 يوم الثلاثاء. وفي الدور التالي، كان من الممكن أن يواجهوا ألمانيا، لكن زملاء جوشوا كيميتش خسروا بشكل مفاجئ أمام باراغواي (1-1، 4-3 بركلات الترجيح) في دور الـ32. وكما حدث عام 1998 حين انتصروا بهدف وحيد، سيواجهون المنتخب الأميركي في دور الـ16، يوم السبت المقبل.

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سجل فرنسا في كأس العالم منذ عام 1958

منذ عام 1958، مرّ المنتخب الفرنسي بمحطات متباينة في تاريخ مشاركاته بكأس العالم. فقد خرج من نصف النهائي عام 1958 على يد البرازيل بنتيجة 5-2، قبل أن يغيب عن نسخة 1962 لعدم التأهل. وفي عام 1966 ودّع البطولة من الدور الأول، ثم غاب مجدداً عن نسختي 1970 و1974. وعاد المنتخب الفرنسي ليخرج من الدور الأول في نسخة 1978، قبل أن يصل إلى نصف النهائي عام 1982، حيث خسر أمام ألمانيا الغربية بركلات الترجيح، ثم كرر الإقصاء أمام نفس المنافس في نصف نهائي 1986 بنتيجة 2-0.

وغابت فرنسا عن مونديال 1990 و1994، لكنها عادت بقوة في 1998 لتتوج بطلة للعالم. وفي 2002 خرجت من الدور الأول، قبل أن تصل إلى نهائي 2006 وتخسر أمام إيطاليا بفارق ركلات الترجيح. وفي 2010 ودعت من الدور الأول مجدداً، ثم بلغت ربع النهائي في 2014، حيث خسرت أمام ألمانيا 1-0، قبل أن تتوج باللقب في 2018. وفي نسخة 2022، وصلت فرنسا إلى النهائي وخسرت أمام الأرجنتين بالركلات الترجيحية.