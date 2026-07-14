فرنسا في مواجهة "الجدار الإسباني".. كيف تكسر منظومة 6-1؟

- صلابة دفاعية مذهلة: نجح المنتخب الإسباني في الحفاظ على نظافة شباكه في معظم مباريات كأس العالم 2026، بفضل نظام دفاعي محكم يتكون من 6 لاعبين، مما قادهم إلى نصف النهائي لمواجهة فرنسا القوية هجومياً. - إحصائيات دفاعية مميزة: أظهر لاعبو إسبانيا أداءً دفاعياً استثنائياً، حيث تميز أويارزابال وبيدري في استعادة الكرات، بينما برز رودري ولابورت وكوكوريلا في الاعتراضات والتدخلات الناجحة. - تحدي فرنسا الهجومي: يواجه المنتخب الإسباني اختباراً صعباً أمام فرنسا، التي سجلت 16 هدفاً في البطولة، مما يجعل المواجهة في نصف النهائي حاسمة ومثيرة.

بعد مرور ما يصل إلى 492 دقيقة، أصبح البلجيكي تشارلز دي كيتيلير، أول لاعب ينجح في إسقاط الجدار الدفاعي للمنتخب الإسباني في هذا المونديال. وقادت هذه الصلابة الدفاعية (بنظام 6 لاعبين دفاعياً يتكونون من 4 مدافعين ولاعبي وسط مع مهاجم وهمي يبدأ الضغط ويغلق ممرات التمرير)، الفريق إلى بلوغ الدور نصف النهائي، لكنه سيواجه الآن التحدي الأكبر: إيقاف المنتخب صاحب القوة الهجومية الأعظم في كأس العالم 2026، وهو منتخب فرنسا الذي سجل 16 هدفاً في 6 مباريات.

وبحسب تقرير صحيفة ماركا الإسبانية، الاثنين، فقد حافظت إسبانيا على نظافة شباكها أمام الرأس الأخضر، والسعودية، وأوروغواي، والنمسا، والبرتغال، فيما تمكن منتخب بلجيكا وحده من هز شباك أوناي سيمون. وفشل كريستيانو رونالدو، ولوكاكو، وداروين نونيز في التسجيل في مرمى إسبانيا، لكن الاختبار الحقيقي سيكون يوم الثلاثاء القادم، أمام كوكبة من نجوم الكرة العالمية، يتقدمهم كيليان مبابي، وعثمان ديمبيلي، ومايكل أوليسيه، ديزيري دوي.

جدار منيع

إذا كان هناك خط يمكن الاعتماد عليه في منتخب إسبانيا فهو الدفاع، فقد خاض كوكوريلا وكوبارسي جميع دقائق البطولة، بينما أجرى لابورت تدويراً فقط في الدقائق الأخيرة من مباراة النمسا، ويبدو أن بورو حسم معركته على مركز الظهير الأيمن أمام يورينتي. ويشكل هذا الرباعي، إلى جانب زميلهم رودري وبقية الفريق، خطاً دفاعياً متيناً لا يمنعهم فقط من استقبال الأهداف، بل يمنع المنافس أيضاً من الاقتراب من منطقة الجزاء.

ولم يتصدّ أوناي سيمون إلا لعدد قليل من التسديدات، ففي دور المجموعات، أنقذ كرة واحدة أمام الرأس الأخضر والسعودية، وكرتين أمام أوروغواي، بما مجموعه أربع كرات في ثلاث مباريات. وأمام النمسا، لم يضطر للتدخل في أي كرة، وأمام البرتغال، وباستثناء تسديدة نونو التي ارتطمت بالعارضة، تصدى لتسديدتين، أما في المباراة الأخيرة، ضد بلجيكا، فقد أنقذ كرة واحدة فقط واستقبل هدفاً.

سجلٌّ مذهلٌ في بطولة بحجم كأس العالم

يتضح ذلك جليًاً من خلال بعض الإحصائيات العامة: فأويارزابال هو ثاني أكثر اللاعبين تسبباً في فقدان المنافسين للكرة في البطولة (50)، وبيدري في المركز الثالث (47)؛ بينما يحتل رودري المركز الثاني في استعادة الكرات، ولابورت المركز الثاني في الاعتراضات، وكوكوريلا المركز الثاني في عدد التدخلات الناجحة لكل 90 دقيقة، وهم لاعبون من ثلاثة خطوط مختلفة يساهمون بشكل مباشر في الأرقام الدفاعية المميزة للفريق.

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اختبارٌ تاريخي أمام فرنسا

ستكون مواجهة فرنسا في الدور قبل النهائي لكأس العالم 2026، الاختبار الحاسم في المرحلة قبل الأخيرة من بطولة كأس العالم، بعد أن سجّل الفرنسيون 16 هدفاً في البطولة واستقبلوا هدفين فقط. كما أن فرنسا وإسبانيا هما ثاني أكثر منتخبين تسديداً في البطولة برصيد 110 محاولات، بفارق تسديدتين فقط خلف بلجيكا التي ودعت المنافسة.